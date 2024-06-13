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Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте
Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси. Соответствующее кадровое решение 13 июня принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Говоря о требованиях к кандидату на эту должность, Александр Лукашенко обратил внимание: "Ошибки там быть больше не должно. Это должен быть исключительно надежный, исключительно профессиональный человек и к месту. Это серьезная академия, где готовятся руководящие кадры".
Характеризуя кандидатуру Игоря Бузовского, который до настоящего времени был заместителем министра информации, Президент отметил его опыт работы на государственной службе. "Биография у тебя хорошая. Ты видел государственную службу на разных уровнях. Ты надежный и преданный человек, профессионал, я надеюсь. Но если думаешь, что там будет легче, чем на предыдущей работе, ошибаешься. Тяжелейшая работа, притом уже под моим контролем, - предупредил Александр Лукашенко. - Я Администрации (Президента. - Прим. БЕЛТА) буду постоянно задавать этот вопрос: а как, а где и прочее".
Глава государства также поручил подвергнуть ревизии деятельность Академии управления. Президент считает, что ее давно пора реформировать: "Учиться там должны те, кому надо. То, что нужно для государства".
Александр Лукашенко подчеркнул, что в этот условный кадровый реестр Президента не стоит отправлять всех чохом, кого надо и не надо. "Некоторые закончили Академию управления (я их неплохо знаю) - она им и не нужна была. Они и без академии хорошо работают или плохо работают. Зачем, спрашивается, мы обучали и тратили деньги? Поэтому нам надо вместе с Администрацией выработать четкую систему, кто должен получать образование в академии. Там отбор должен быть, как раньше отбирали в партию и охотничий коллектив: невозможно было вступить".
Как доложил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, последние два года все выпускники Академии управления, которые прошли первую ступень образования, распределяются в государственные органы и организации. По его словам, за ними даже стоит очередь. А ежегодно на бюджет в Академию управления набирают 100 человек. Образно их называют "золотой сотней".
"Это хорошо, что все они достойны работать на госслужбе. Как он говорит, "золотая сотня" (правильно сказано) - это должны быть исключительные люди, патриоты до мозга костей. Это первая ступень. Дальше - второе образование. Еще более строгий должен быть подход. Кто-то захотел или вы кого-то привлекаете: первый вопрос - надо или не надо его там обучать. Может, кому-то и надо на перспективу получить это образование, но чохом ничего не должно решаться", - потребовал Александр Лукашенко.
Принципиальнейшим образом, добавил глава государства, следует подходить и к переподготовке кадров, повышению квалификации на базе Академии управления.
"И привлекать всех нас надо в разных формах к обучению и преподаванию в этой академии. Чиновник, государственный служащий должен бывать в академии постоянно. Я не говорю, что он там лекции должен читать. Но любой государственный служащий, тем более Рыженков, Лукашенко или Головченко, информирован и обладает большим опытом и информацией, и донести это до наших слушателей или студентов в академии очень важно. Поэтому здесь также надо наводить порядок", - озвучил еще одно требование Президент.
"Я уже не говорю о других моментах, внутренних, которые касаются академии. Поэтому я очень сомневался, когда предлагали разные кандидатуры, в том числе и твою. Потому что мы не можем ошибиться. Но остановились на твоей кандидатуре. Поэтому я хочу, чтобы ты проникся этой ответственностью за свою будущую работу. Но легко не будет, я тебя сразу предупреждаю", - резюмировал глава государства.
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