Бюджет на следующий год сохранит свою социальную направленность

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Об этом вчера говорили во Дворце Независимости, где Президент Александр Лукашенко принимал доклад о работе над этим документом и обновленным Налоговым кодексом. Ключевой посыл заседания - надо считать каждую копейку. Расточительство на местах, порой чересчур масштабные закупки и необоснованные командировки должны остаться в прошлом. Так, участие в форумах и других международных мероприятиях оставят за посольствами нашей страны. Более того, упор будет сделан и на импортозамещение. У Беларуси развитое производство как продуктов, так и тяжелой техники, и вливать средства на закупку зарубежных аналогов нецелесообразно.
Отметим, документ поступил в парламент для доработки. Обратил внимание Президент и на ситуацию вокруг налогового маневра со стороны России. Коснется он нефтяной отрасли, и экономисты считают, что Беларусь из-за него потеряет немалые деньги. Даже если Минск и Москва не договорятся, никакой катастрофы не будет, уверил Александр Лукашенко. Напомним, что двусторонняя встреча лидеров Беларуси и России запланирована на ближайшее время.
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