Бюджет на следующий год сохранит свою социальную направленность

Об этом вчера говорили во Дворце Независимости, где Президент Александр Лукашенко принимал доклад о работе над этим документом и обновленным Налоговым кодексом. Ключевой посыл заседания - надо считать каждую копейку. Расточительство на местах, порой чересчур масштабные закупки и необоснованные командировки должны остаться в прошлом. Так, участие в форумах и других международных мероприятиях оставят за посольствами нашей страны. Более того, упор будет сделан и на импортозамещение. У Беларуси развитое производство как продуктов, так и тяжелой техники, и вливать средства на закупку зарубежных аналогов нецелесообразно.