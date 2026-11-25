Страны Евросоюза следом за Украиной, Польшей и прибалтийскими государствами заняли агрессивную позицию по отношению к Беларуси, в то время как ее намерения остаются исключительно мирными. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью французскому журналу Le Point.

"Мы не собираемся втягиваться в войну. Я уже не говорю о внутренних каких-то последствиях - это будет еще хуже, - подчеркнул глава государства. - Мы не можем втянуться в войну, потому что это гибель будет".

Тем более Беларусь не вынашивает какие-либо воинственные планы по отношению к Польше и странам Балтии. А про любые заявления об обратном Президент высказался однозначно: "Чепуха это полная. И специалисты это знают. Они для средств массовой информации транслируют (домыслы о вовлечении Беларуси - прим. ред.)".

"Но если, конечно, вы начнете против нас воевать или с Украины, с Польши, мы вынуждены будем защищаться", - сказал глава государства.

"Они (страны Евросоюза - прим. ред.) заняли несколько иную позицию, нежели даже администрация Трампа. Они заняли позицию балтийских государств, Украины, Польши и решили, что надо агрессировать в сторону Беларуси. Почему такую позицию заняли, мне понятно. Вы считаете, что Беларусь - это фактически Россия, и она будет действовать так, как ей прикажут в Кремле. Глупость полная. Беларусь - это суверенное, независимое государство", - подчеркнул Президент.

В то же время Беларусь и Россию связывают тесные союзнические отношения, и это общеизвестно. По тематике безопасности, обороны между ними нет никаких разногласий, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они (политики в ЕС - прим. ред.) считают, что Россию "надо на колени поставить, добить, убить". Заодно и ближайших союзников России. А мы - ближайший союзник России", - пояснил глава государства.

По его словам, со стороны России и лично Владимира Путина никогда не было попыток втянуть Беларусь в войну. "Никогда такого разговора не было ни с ним, ни с должностными лицами России", - заверил белорусский лидер.

Более того, в случае вовлечения Беларуси линия боестолкновения увеличится значительно, в том числе за счет тысяч километров границы со странами НАТО, а это вовсе не в интересах России. "Мы с Путиным прекрасно понимаем… Если мы окажемся втянутыми в войну, то к тысяче километров фронта добавится еще полторы - (итого - прим. ред.) 2,5 тыс. У нас с Россией даже вместе не хватит людей, чтобы атаковать, наступать", - заметил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что в приграничных районах на западе и на юге Беларусь предпринимает необходимые меры безопасности на случай обороны. "Пограничники стоят, а в тылу стоят силы специальных операций. Да, мы защищаем. Но наступать мы не способны", - сказал он.

Он обратил внимание, что в Беларуси сложные условия для ведения любого рода боевых действий - лесисто-болотистая местность. "Поляки, украинцы и прибалты прекрасно понимают, что это обернется тяжелыми последствиями", - добавил Александр Лукашенко.