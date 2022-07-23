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Чествуем смелых и отважных людей - Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем пожарной службы. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, всегда готовых прийти на помощь, самоотверженно приняв вызов огненной стихии, - говорится в поздравлении. - Благодаря высокому профессионализму, скорости реагирования и слаженности действий сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусьжители и гости страны могут быть уверены, что их жизнь, здоровье, имущество постоянно находятся под надежной защитой".
Особые слова признательности Президент адресовал ветеранам, стоявшим у истоков формирования пожарной службы: "При вашем участии было создано мощное министерство, ставшее важной частью государственной системы обеспечения национальной безопасности".
"Убежден, что, продолжая традиции преданного служения делу, стране и народу, белорусские пожарные и впредь будут с гордостью и достоинством нести службу во благо нашей любимой Беларуси и ее народа", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям счастья, мира, добра и благополучия.
Поздравление Президента с Днем пожарной службы
Работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пожарной службы!
Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, всегда готовых прийти на помощь, самоотверженно приняв вызов огненной стихии. Благодаря высокому профессионализму, скорости реагирования и слаженности действий сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, жители и гости страны могут быть уверены, что их жизнь, здоровье, имущество постоянно находятся под надежной защитой.
Особые слова признательности ветеранам, стоявшим у истоков формирования пожарной службы. При вашем участии было создано мощное министерство, ставшее важной частью государственной системы обеспечения национальной безопасности.
Убежден, что, продолжая традиции преданного служения делу, стране и народу, белорусские пожарные и впредь будут с гордостью и достоинством нести службу во благо нашей любимой Беларуси и ее народа.
Счастья, мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!
Александр Лукашенко.
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