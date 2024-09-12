Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке

"Они нас пугали тем, что "если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну". Я им написал "попробуйте" по поводу войны. А по поводу санкций (это важно): "Мы же верующие люди". Не буду говорить об ответе (наверное, это отсылка к официальному девизу США In God We Trust. - Прим. ред.)", - не стал раскрывать интригу Президент.