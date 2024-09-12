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Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке

Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал о переписке с чиновником США, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, недавно через посредников ему пришлось переписываться с высокопоставленным американским чиновником.

"Они нас пугали тем, что "если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну". Я им написал "попробуйте" по поводу войны. А по поводу санкций (это важно): "Мы же верующие люди". Не буду говорить об ответе (наверное, это отсылка к официальному девизу США In God We Trust. - Прим. ред.)", - не стал раскрывать интригу Президент.

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