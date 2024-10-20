Что ответил Лукашенко на упреки беглых о "Дожинках", когда его ждать в Антарктиде - "Время Первого"

В Беларуси серьезно обновится социальный пакет поддержки для пенсионеров, многодетных семей и родителей детей-инвалидов. Соответствующий проект указа поддержал глава государства. Больше никаких ограничений коэффициентом. Работающие пенсионеры будут получать полную пенсию к зарплате.

При начислениях Президент требует убрать всякую бюрократию, а что касается "детских денег", они должны идти строго по назначению. На социальной теме стали спекулировать беглые. Как, впрочем, по следам любого президентского заявления.

Грядет политическая кампания. И хоть дата выборов в Беларуси пока неизвестна, но разговоров... Что ответил Лукашенко на упреки беглых о "Дожинках" "как о начале предвыборной кампании"? И что Президент обсуждал с представителями западных государств на закрытых переговорах? "Время Первого" все покажет.

Контент-мейкеры "Пула Первого" о рейтингах знают все наперед. Фрагменты, где Лукашенко говорил о социальной поддержке. Тема народная. Конечно, зашло и разлетелось.

"В 55-60 лет, как у нас уходят на пенсию, даже в 65 лет, ну, что это за пенсионер? Это человек, который еще может работать", - отметил Александр Лукашенко.

Во Дворце Независимости на неделе собрались разработчики социального указа. Смысл один - поддержать материально пенсионеров, многодетных и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Оппоненты заговорили, мол, Лукашенко раздает "плюшки" под выборы. Ну, во-первых, социальные бонусы в социальном государстве уже как 30 лет, а не под кампании. А, во-вторых, прямого ответа, что Первый пойдет, мы еще не слышали. Текущие задачи куда важнее, а люди сами сделают выводы, кого хотят видеть во главе страны.

"Мы и пенсионеров, и инвалидов, и детей-сирот должны поддерживать. И вообще по тому, как мы решаем эти вопросы, судят о власти", - подчеркнул Президент.

И вот она, хорошая новость для работающих пенсионеров. Их, кстати, в Беларуси более 446 тыс. Минтруда посчитали, что 110 тыс. из них имеют ограничения при начислении. Сейчас все выровняют, т.е. к зарплате будет полная пенсия.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Пенсия ограничивается индивидуальным пенсионным коэффициентом - 1,3. Какие эти ограничения? Они разные. У кого-то от минимального значения, у некоторых доходит до порядка 490 рублей. Поэтому действительно запрос на эту меру есть. Мы посмотрели, в каких отраслях работают мужчины, женщины. Мы хотим их заинтересовать более продолжительной работой на своем рабочем месте и выплачивать пенсию в полном объеме. На эту меру будет направлено из бюджета фонда порядка 80 млн рублей".

С 2015 года в Беларуси работает программа для многодетных "Семейный капитал". В апреле условия для ее назначения и досрочного получения денег обновили. Трудоспособный отец должен работать, дети - находиться в достойных условиях. А получить деньги на жилье до совершеннолетия ребенка можно только, если "квадратов" не хватает. Все для того, чтобы средства действительно использовались по назначению.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Деньги должны дойти до детей. Что тут темнить друг перед другом? Много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги, потому что через двое суток этих денег не станет. Они исчезают, пропиваются, откровенно говоря".

В стране сейчас открыты 144 тыс. депозитов под "Семейный капитал". Программу планируют продлить еще на 5 лет. Готовят отдельный проект указа.

Пока кто-то видит в этом политкампанию, другие, как говорится, не в теме. Просто некогда додумывать. С утра до вечера заняты делом на предприятиях, в полях. Труженикам села точно не до сенсаций, "что Лукашенко приехал на "Дожинки" в новом бомбере". Просто красиво и все.

В Воложине прошли "Дожинки". По-своему волнуются те, кого глава государства должен наградить. А вот волнение губернатора Турчина, когда Президенту есть что сказать после облета Минской области, совершенно другое. И какая разница, что праздник.

"Умеешь делать все. Желательно, чтобы это было везде. Почему не везде дисциплина? Всего хватает, умеем делать трактора, технику. Но по дисциплине где-то не дотягивают. Ты-то будешь работать губернатором, поэтому надо заставлять людей работать так, как надо", - обратился Президент к Александру Турчину.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

"Знаете, плюс работы губернатора - это когда ты видишь результат своего труда. Работа губернатора - одна из самых сложных, потому что много зон ответственности: и образование, и здравоохранение, и село, и промышленность. Но на самом деле это здорово, когда ты что-то делаешь и видишь результат".

Изобилие! Только такая ассоциация возникала в Воложине, глядя на все шедевры.

Идея благодарить тружеников села возникла еще на заре суверенного государства. Тогда и мечтать не могли о нынешнем результате. А сегодня на продовольствии Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. И все благодаря этим людям.

Никогда не было и вот опять. "Дожинки" беглые превратили в преамбулу выборов. А даже если бы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Никакой предвыборной кампании. Но если я считаю, что предвыборная кампания, - имею на это право. Как Президент страны, не чужой вам человек я решил проехать в этом году по всем мероприятиям, связанным не только с "Дожинками". Вот и вся конспирология: я приехал к вам, в другие регионы, чтобы низко поклониться вам за тот труд, за тот подвиг, за патриотизм и преданность, которые вы выдали на-гора за эти десятилетия. Спасибо вам огромное!"

Люди же все чувствуют, когда это не просто слова для галочки или рейтингов. Награды получили представители всех сфер АПК Минской области. Малиец Шак Кейт среди них. В АПК нашей страны работает уже более 20 лет. Конечно, давно свой человек. Коллеги зовут просто Федоровичем.

Все, как и в обычной жизни. Всегда найдутся те, кого раздражает чужой успех. А тут такое компактное государство, как Беларусь заявляет о своей независимой политике. Считай, объявила монополию на самые вкусные продукты в мире, люди к нам едут из других стран и остаются с удовольствием насовсем. Интересная диктатура получается.

"У меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько они внимательно наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, - рассказал глава государства. - Вы знаете (а богатейшие страны были представлены), они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать. За то, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь".

На экспорте продовольствия прилично зарабатываем, свою атомную станцию построили, в космос полетели, Антарктида нам покорилась. Впереди у наших полярников уже 17-я экспедиция.

Каково это - жить и работать в Антарктиде? Узнать об этом чуть больше удалось благодаря личному архиву наших полярников. Научная работа и быт, дни рождения и праздники. Новый год справляли за столом, смотрели обращение Президента по телевизору, что можно сделать без проблем, ведь на нашей станции в Антарктиде есть безлимитный интернет с хорошей скоростью. В полнейшей изоляции на краю земли было бы очень непросто.

Последняя командировка была рекордной и длилась 234 дня. Команда зашла в ранее не исследуемый район Антарктиды. Был проложен безопасный маршрут к горному району. А это потенциальные залежи полезных ископаемых, новая территория для научного интереса Беларуси в Антарктике.

"Это немалые деньги и немалое усилие мне стоит и с россиянами договориться, чтобы они вам помогали. Это, наверное, не меньше, чем мы тратим. Молодцы, спасибо им. Старшие братья помогают нам. И вы, наверное, чувствуете эту истинно братскую руку, - отметил глава государства. - Не так, как тут некоторые кричат: "Долой Россию!", там, чемоданы и так далее. Безумцы. Сегодня нужен результат. На это тратятся огромные деньги, мы отвлекаем людские ресурсы. Должна быть динамика. Я вам по-народному скажу: ваш результат мы должны руками пощупать".

И вот второй раз публично Александр Лукашенко даже не намекал, а говорил прямо, что не прочь побывать на ледяном континенте, только вместе с Путиным.

"Если у меня будет такая возможность, я с большим удовольствием там побуду. Путин мне предлагал уже, но, правда, сначала на Северный полюс. Я говорю, вдвоем. Он мне говорил: "Ну, ты знаешь, я тебе дам самолет, у нас есть". А я ему: "Не-не-не, вдвоем, а то в один конец завезешь", - рассказал Президент. - Мы с ним об этом поговаривали. Я говорил: "Давай махнем когда-нибудь на Северный полюс, это проще для нас. Но в Антарктиду тоже было бы неплохо".

Ну, если наш Президент все-таки махнет в Антарктиду и решит взять свой пул, вот и будет считаться, что женщины покорили самый холодный континент. В его пуле работают в основном женщины. Не только корреспонденты, но и видеоинженеры, и операторы.