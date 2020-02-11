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Что ожидают от главных медиаресурсов - Президент обсудил с руководителями крупнейших СМИ Беларуси
Беларуси пока удается уберечь своё информационное пространство от массовых манипуляций и медиакратии, когда национальную повестку диктуют не собственные интересы общества и государства, а внешние силы, олигархические группировки, политические кланы и обслуживающие их интересы журналисты. Такой вывод можно сделать из объективного анализа ситуации на медиарынке, который сегодня прозвучал во Дворце Независимости от Главы государства. На встрече с руководителями государственных СМИ Президент признал отставание по форме подачи материалов, но не по содержанию. Правда от лидеров мнений, авторская журналистика, технологичность и опора на информационный суверенитет -с этого фундамента должно и будет прирастать отечественное медиапространство.
Уровень угроз на медиаполе будет расти
Ситуация, которая складывается сегодня на информационном поле, гарантирует и рост конкуренции, и увеличение угроз. Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, поэтому постоянно будет сталкиваться с инсинуациями в СМИ, а также откровенно недостоверной информацией. К сожалению, эти медийные обстрелы происходят не только со стороны соперников, но и союзников.
В Беларуси появится новый новостной телеканал
Президент поддержал предложение о создании в Беларуси нового новостного телеканала. Он появится на базе Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании. Предполагается, что медиаресурс начнет работу в конце этого года или начале следующего и будет вещать с 7:00 до 24:00. Обсуждали во Дворце Независимости и ситуацию на рынке СМИ страны, тему строительства медиацентра, а также систему работы отечественного измерителя телевизионного рынка, которая должна начать функционировать до конца года.
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