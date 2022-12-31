ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Что озвучит Лукашенко в новогоднем обращении

Что озвучит Лукашенко в новогоднем обращении

Тематика 2023 года уже определена! Александр Лукашенко озвучит это решение в новогоднем обращении. И это уже становится традицией - Указ № 1 в новом году определит тематику и смысловые акценты всего предстоящего года. Какими они будут - мы скоро узнаем.

Обращение будет длиться около 7 минут

Настоятельно рекомендуем сделать телевизор погромче чуть раньше, примерно в 23.45. С Первым как всегда будет очень интересно!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все