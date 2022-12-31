Что озвучит Лукашенко в новогоднем обращении

Тематика 2023 года уже определена! Александр Лукашенко озвучит это решение в новогоднем обращении. И это уже становится традицией - Указ № 1 в новом году определит тематику и смысловые акценты всего предстоящего года. Какими они будут - мы скоро узнаем.