Что западные СМИ написали о встрече с Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июля встретился с представителями зарубежных и белорусских средств массовой информации. Напомним, 16 февраля он уже проводил похожую встречу. Правда, тогда она была незапланированной и в графике появилась спонтанно. Президент откликнулся на просьбы приехавших зарубежных гостей - согласился на разговор. В этот раз во Дворец Независимости тоже прибыли журналисты из разных стран: России, США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Катара. Они представляли в первую очередь те медиа, которые в последнее время наиболее активно направляли заявки на интервью с Президентом. Причем для многих из журналистов эта встреча с главой белорусского государства была уже не первой в их копилке. Возможно, поэтому Александр Лукашенко сразу предложил строить разговор не в форме классической пресс-конференции, а как свободную беседу, пишет БЕЛТА.

Мероприятие продолжалось три с половиной часа, большинство вопросов ожидаемо были посвящены ситуации вокруг частной военной компании "Вагнер", размещению российского ядерного оружия в Беларуси и конфликту в Украине. Заявления главы государства разлетелись по всем мировым СМИ. Причем на некоторые вопросы Президенту пришлось отвечать не один раз. Почему иностранные журналисты не могли сразу уловить суть заявлений главы государства, приходилось гадать. Они были, например, обескуражены тем, что Евгений Пригожин еще неделю назад мог находиться в Беларуси, а теперь он в России.

Некоторые вопросы и вовсе, казалось бы, должны были задаваться совершенно другим должностным лицам. Но Александр Лукашенко не стал "переводить стрелки", терпеливо и максимально подробно ответил на все вопросы. Давайте посмотрим, что вынесли с этой встречи журналисты.

Газета The New York Times обеспокоена тайной нахождения Евгения Пригожина

Американская ежедневная газета The New York Times посвятила встрече с главой государства серию материалов. Ну как встрече с Президентом… Журналистов в первую очередь интересовало местонахождение Евгения Пригожина, и, конечно, им хотелось получить эту информацию от Александра Лукашенко.

"В своем величественном дворце в Минске автократический лидер Беларуси редко появляется перед иностранными журналистами", - сделали странный вывод журналисты, видимо, забыв о февральской встрече с Президентом.

Примерно в таком же стиле написаны и другие материалы. Издание цитирует Президента и в то же время как будто бы расстраивается, что глава государства не может с точностью до улицы и номера дома сообщить о нахождении Евгения Пригожина. Александр Лукашенко "углубил тайну того, где находится г-н Пригожин и его группа "Вагнер" и что с ними будет", отметили журналисты.

А вот дословная цитата главы государства со встречи, не попавшая в материал: "Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы - очень серьезные бойцы ЧВК "Вагнер" - находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся. Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет".





Sky News: "Мы видели длинную и разнообразную пресс-конференцию"

Нахождением Евгения Пригожина обеспокоен и британский телеканал Sky News.

"Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин находится в России, и Владимир Путин не станет его "мочить", - цитирует издание Александра Лукашенко.

"Господин Лукашенко, близкий союзник господина Путина, не уточнил местонахождение лагерей, но наемники Пригожина сражались вместе с российскими войсками в Украине до их восстания", - добавили журналисты.

В целом, по всей видимости, корреспонденты Sky News были рады поприсутствовать на встрече с Президентом Беларуси. Они приводили конкретные заявления главы государства, не занимаясь инсинуациями и даже не пытаясь иронизировать над обстановкой и ходом мероприятия, как их американские коллеги.

"Вчера мы видели длинную и разнообразную пресс-конференцию белорусского Президента Александра Лукашенко, который сообщил нам бомбическую новость о том, что сосланный лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин находится в России, а не в Беларуси, как было договорено", - так начал сегодняшний прямой эфир телеканал.

BBC: "Выносливость у белорусского лидера явно есть"

7 июля Президент Беларуси появился на главной странице BBC. Причем в нескольких рубриках. Журналисты озаглавили материалы так: "Никто не вышел из мятежа героем - Лукашенко", "Белорусский лидер настаивает на ядерном оружии".

"В ходе четырехчасовой "беседы" с журналистами во Дворце Независимости в Минске Стивен Розенберг спросил лидера Беларуси, позволит ли он войскам "Вагнера" атаковать Украину с их территории и действительно ли применит российское ядерное оружие", - так анонсирует свое видео BBC.

"Именно Александр Лукашенко выступил посредником в сделке по прекращению мятежа Вагнера. Так нам говорят. Так что если и есть кто-то, кто может пролить свет на эту мрачнейшую из историй, так это лидер Беларуси. Или мы так надеемся, - отмечает журналист Стивен Розенберг. - Всего несколько недель назад о его здоровье ходили лихорадочные слухи. Но выносливость у белорусского лидера явно есть. "Разговор" длится почти четыре часа".

Но журналист тут же расстраивается, что Александр Лукашенко не может пролить свет на всю историю с "Вагнером". "Такое ощущение, что за кулисами ведутся разговоры, о которых нам не расскажут", - резюмирует он.

Да, Стивен, вполне возможно это так. Но что в этом необычного?





Примерно таким же образом разворачивался разговор и на тему ядерного оружия. Как нам кажется, вся беда зарубежных журналистов в том, что они практически не погружены в белорусскую повестку и, по всей видимости, плохо знакомы с предыдущими заявлениями белорусского Президента. Александр Лукашенко уже с десяток раз говорил о ядерном оружии, объясняя его значимость для Беларуси, но корреспонденты все продолжают и продолжают задавать свои острые, как им кажется, вопросы.

"Как вы, наверное, догадались по его ядерным комментариям, Александр Лукашенко - фигура противоречивая", - делает вывод Стивен Розенберг.

Reuters: "Лукашенко правит железной рукой"

Международные информационные агентства - например, британцы Reuters и американцы Associated Press - по законам жанра не стали уходить в авторскую журналистику, а просто цитировали, и очень подробно, слова Президента. Как говорится, думайте сами, решайте сами. Журналистов, конечно же, интересовали самые горячие темы - местонахождение Евгения Пригожина и будущее ЧВК "Вагнер", а также размещение ядерного оружия в Беларуси.

"В комментариях, вызвавших вопросы о сделке, Лукашенко сказал, что Пригожин и его бойцы все еще находятся в России и что, возможно, они не переедут в Беларусь. Лукашенко, тем не менее, заявил, что соглашение было выполнено, и что он поддерживает свое предложение принять у себя "Вагнера" - перспектива, которая встревожила соседние страны НАТО, - и вскоре поговорит с Путиным", - пишет Reuters.

Отдельный материал британцы посвятили заявлениям Президента Беларуси при ответах на вопрос о "последнем диктаторе Европы". Причем, заметило Reuters, Александр Лукашенко "правит Беларусью железной рукой". Конечно, скорее всего, это и не похвала, но, на наш взгляд, именно таких решительных лидеров и не хватает Европе.

"Власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи", - подчеркнул Президент во время встречи с журналистами.

NBC News: "Тайна о Пригожине усилилась"

Журналисты посвятили теме ЧВК "Вагнер" большой материал. "Тайна, окружающая судьбу российской мятежной группы "Вагнер", усилилась в четверг после того, как Президент Беларуси заявил, что боевиков-наемников и их лидера Евгения Пригожина нет в его стране, хотя Кремль заявил, что они были фактически сосланы туда после похода на Москву", - такой вывод сделали корреспонденты американского телеканала.

"Лукашенко преуменьшил "первую реакцию" Путина и сказал, что она, возможно, "стала намного мягче". Некоторые западные наблюдатели предполагают, что Пригожин не может быть в безопасности от возмездия Кремля, но Лукашенко сказал, что Путин не будет покушаться на жизнь босса "Вагнера", - пишут журналисты.





CNN вторит коллегам: "Это вызывает новые вопросы"

"Босс "Вагнера" Евгений Пригожин находится не в Беларуси, а в Санкт-Петербурге, и неясно, переедут ли его бойцы в страну, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко Мэтью Чансу из CNN, что вызвало новые вопросы о предполагаемой сделке, положившей конец вооруженному восстанию "Вагнера", - отмечает еще один американский телеканал CNN, тоже называя пресс-конференцию главы государства "бомбической".

Что ж, похоже, Александру Лукашенко придется собирать еще одну пресс-конференцию - отдельно для журналистов из американских СМИ.

Почему зарубежные журналисты так обеспокоены судьбой Евгения Пригожина и будущим ЧВК "Вагнер"? Возможно, это пояснит одно из заявлений Президента. Глава государства во время встречи заявил, что понимает причину инсинуаций вокруг этой темы: "Все соседи, и в том числе ваше руководство, Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК "Вагнер", прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме".

Продолжают европейские и американские СМИ топтаться и на теме размещения ядерного оружия в Беларуси. Хотя Александр Лукашенко уже с десяток раз предупреждал: это лишь гарантии безопасности, Беларусь не собирается его применять, но на агрессию ответит мгновенно.

Зато западные журналисты, как показала практика, мало обеспокоены конфликтом в Украине. Точнее, обеспокоены, конечно, но практически не думают о его мирном урегулировании и возобновлении переговоров. Возможно, просто эскалация конфликта гораздо более интересна их читателям, учредителями и владельцам. Чего не скажешь о наших странах.