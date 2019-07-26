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Cоболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики

Cоболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики Мухаммеду ан-Насеру в связи с кончиной президента этой страны. "В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Президента Тунисской Республики Беджи Каида Эс-Себси", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования спикеру парламента, родным и близким президента, а также всему народу Туниса в связи с этой тяжелой утратой.

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