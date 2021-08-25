Cостояние и перспективы развития белорусской сельхозтехники в центре внимания Президента

Cостояние и перспективы развития отечественной сельхозтехники - эти темы сегодня в центре внимания Президента Беларуси. В частности, зерноуборочные комбайны, а значит и стратегия развития предприятия "Гомсельмаш". 25 лет назад было принято принципиальное решение о начале в Беларуси отечественного зерноуборочного комбайностроения. И сегодня в стране целая линейка подобной техники мирового уровня. Выпускается 11 моделей в 75-ти модификациях. Еще 7 новых в ближайшее время будут запущены в производство. Страна на импортозамещении экономит существенные средства.