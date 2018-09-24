Cтратегию модернизации погранведомства разработают до конца года

Прошла встреча с представителями силового блока. Закрыть белорусско-украинский участок границы для контрабандистов и криминала, модернизировав Погранкомитет за счет новых мобильных и боеспособных подразделений - маневренных групп. Такие предложения внесли сегодня Совет безопасности и Пограничный комитет на рассмотрение Президенту. Глава государства подтвердил саму необходимость усиления защиты рубежей, но потребовал до человека просчитать необходимую численность таких подразделений.

Поводом для принятия дополнительных мер безопасности стали участившиеся случаи нарушений закона о границе именно на украинском участке. В частности, попытки незаконного ввоза крупных партий оружия, включая автоматическое, боеприпасов и наркотиков. Решение о модернизации было принято Президентом после тщательного анализа ситуации и личной детальной инспекции Брестской погрангруппы в июне текущего года.

Как отметил госсекретарь Совета безопасности по итогам доклада Президенту, необходимость усиления погранведомства назрела давно. Численность пограничников неизменна уже 4 года, притом что за этот срок количество застав и постов выросло на 24.