"Давайте думать о будущем наших детей". Лукашенко объяснил, почему важен референдум и обновление Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию объяснил, почему для всех граждан важен этот документ и участие в предстоящем референдуме, сообщаетБелТА.

"Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже… А дети останутся. О них давайте думать. Вот в чем суть самого процесса", - подчеркнул глава государства.

Президент убежден: надо объяснить людям, насколько важно при обсуждении проекта Основного закона сосредоточиться на глобальных вопросах, на принципиальных изменениях, а не размениваться на детализацию тонкостей, в которых должны разбираться только специалисты с юридическим образованием. "А если стараемся угодить людям или всех обучить за один или полтора месяца юриспруденции, праву… Слушайте, у нас за пять лет не все студенты обучаемы в этом плане. Даже крупные специалисты этим не могут похвастаться, даже Григорий Алексеевич (Василевич, доктор юридических наук, заслуженный юрист, член Конституционной комиссии. - Прим. БелТА), который этим всем занимается, не может похвастаться, что он все знает", - сказал белорусский лидер.

Глава государства еще раз сделал акцент, что не надо ставить целью сделать такой проект Конституции, чтобы угодить всем. "Если народ доверяет власти, он нас поддержит", - констатировал Президент. В то же время надо работать над тем, чтобы убеждать людей в необходимости поправок. "Надо людям объяснить, что хуже-то мы этими изменениями не делаем", - подчеркнул Александр Лукашенко. Это, по его словам, касается и закрепления конституционного статуса Всебелорусского народного собрания, которое, по сути, не является чем-то новаторским. "ВНС - это не из космоса пришедшая норма. Шесть Всебелорусских народных собраний прошли, и первое как минимум спасло страну и дало нам возможность почти 30 лет развиваться так, как мы развиваемся, и построить суверенное, независимое государство, - обратил внимание Президент. - Надо убеждать людей".