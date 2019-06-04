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Делегации из Женевы и Братиславы принимали во Дворце Независимости
Сразу две европейские делегации принимали сегодня во Дворце Независимости. С главой Нацсовета Словакии обсуждали развитие двусторонних отношений, причем не только экономических, но и народных: речь о славянском единстве, в укреплении которого Братислава видит серьезную роль Минска. Впрочем, на Беларусь в сотрудничестве делает ставку и Всемирная организация интеллектуальной собственности, с гендиректором которой сегодня также встретился наш Президент.
Ольга Макей продолжит. Дворец Независимости - это десятки помещений и залов. Но самый популярный из них -Каминный. В год он принимает больше 200 мероприятий. Это неудивительно. Только сегодня здесь принимают делегации из Братиславы и Женевы.
Из Швейцарии в Минск приехал Фрэнсис Гарри. Он руководит Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Чтобы было понятнее -это объединение, которое координирует правовое поле разработок, ноу-хау и инноваций среди 192 государств. С момента основания в их числе и Беларусь.
Наша страна взяла курс на развитие высоких технологий и внедрение инноваций в производство. А специалисты утверждают: рынок интеллектуальных продуктов в Беларуси -на подъеме.
За прошлый год зарегистрировано более трех тысяч объектов промышленной собственности (это разработки, товарные знаки, полезные модели и новые сорта растений). И все ноу-хау требуют надежной правовой защиты.
Фрэнсис Гарри работает во Всемирной организации больше 30 лет, из которых 10 на посту руководителя. И хотя в Беларуси впервые, всю работу Минска по развитию науки и технологий знает изнутри. Теперь уже наша страна для многих зарубежных становится примером развития IT-индустрии и инноваций.
Фрэнсис Гарри, гендиректор Всемирной организации интеллектуальной собственности: «Беларусь является очень важным членом нашей организации. Мы ценим поддержку, которую ваша страна оказывает в работе, ценим всю информацию, которой делится, и ваш опыт, особенно в науке и технологиях. Мы живем в неспокойном мире, в котором особенно важно иметь таких партнеров и соратников, как Беларусь».
Фрэнсис Гарри добавит: в мире растет конкуренция, а Минск во всем за многополярный подход. В том числе и поэтому Беларуси доверяют. Как подтверждение этому - желание Всемирной организации провести именно в нашей стране крупнейшие международные мероприятия в сфере интеллектуальной собственности. Впрочем, и сегодня в белорусской столице говорили о защите новаций в контексте мировой системы. Форум такого высокого уровня впервые проходит в странах СНГ.
В эти дни будет подписан и меморандум о сотрудничестве между ВОИС и белорусским правительством. Но Александр Лукашенко сделает упор: какими бы ни были рамки документа, организация всегда может рассчитывать на Беларусь. Такого подхода официальный Минск придерживается и в отношениях с надежными торговыми партнерами. В их числе и Словакия.
Конечно, сегодня говорили не только об экономике. Нас объединяет общее прошлое -история. Как и белорусы, словаки выступают против ее пересмотра и почтительно относятся к подвигу победивших народов.
В этом году страна, которая близка нам и ментально, также отмечает знаковую дату -75-летие словацкого национального восстания. Свидетельство того, насколько актуальны на планете во имя мира идеи славянского единства и сохранения традиционных ценностей. И в этом Братислава видит особую роль Минска.
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