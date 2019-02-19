Президент: Жилье для семьи - это все, и это хороший стимул

Детальный разбор демографической ситуации в стране провели на совещании у Президента. Население Беларуси составляет около 9 с половиной миллионов человек. И в последнее время наметилась тенденция к его снижению. С такими же проблемами сейчас сталкивается большинство государств мира. Для поддержки семей с детьми в нашей стране приняты исключительные меры, которых нет в других государствах, - льготное кредитование для многодетных, действующая программа семейного капитала, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Всего более десятка видов поддержки. Главная задача на ближайшую перспективу - разработать и реализовать действенные меры, которые позволят увеличить рождаемость.

