Венгрия сегодня отмечает День святого Иштвана - день основания государства и обретения родины. С праздником президента и премьер-министра этой страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что первый год президентства Тамаша Шуйока выпал на значительное событие - председательство Венгрии в Совете ЕС, и выразил уверенность, что благодаря лидирующей роли Будапешта в европейскую повестку дня вернутся такие важные вопросы, как защита семьи, традиционных христианских ценностей, необходимость сохранения справедливых принципов международного права и межгосударственных отношений. Безусловно, одним из главных приоритетов сегодня является урегулирование конфликта в соседней Украине. Минск всегда выступал за мирные инициативы и стабильность в Европе не только словами, но и делом. Именно поэтому в Беларуси высоко ценят позицию Венгрии, которая занимает важное место в европейской политике и делает решительные шаги по установлению мира.