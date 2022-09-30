"Денег нет и не предвидится" - Лукашенко о тратах миллиардов на оружие вместо спасения голодающих

Президент Беларуси Александр Лукашенко констатирует, что, несмотря на необходимость спасения миллионов людей от голода, огромные средства в мире по-прежнему тратятся в первую очередь на оружие. Об этом он заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, сообщает БелТА.

"Сегодня очень часто слышны заявления политиков о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят, а на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт. А, может быть, разработать операцию прикрытия того, что некоторые сильные мира сего творят в мире", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он напомнил, что Беларусь не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. "Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, - заявил Александр Лукашенко. - Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада".

Глава государства напомнил, что недавно встречался с Президентом России, с которым они долго обсуждали эту проблему. "И в Беларуси, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал Президент Путин, они готовы огромную массу зерна, пшеницы прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь - повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте!" - сказал Президент Беларуси.