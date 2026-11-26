"Франция могла бы играть большую роль в европейской безопасности" - один из важных тезисов Президента Беларуси Александра Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.

Белорусский лидер призвал Эммануэля Макрона играть более важную роль в мирном треке по Украине. Интервью вызвало большой резонанс в европейских странах. Многие СМИ Германии, Франции, Италии разобрали беседу на цитаты.

Тезисы, озвученные Президентом, куда глубже и масштабнее, чем может показаться на первый взгляд.

Президент Беларуси подробно объяснил, почему Европа не может выстраивать свою безопасность без участия России и Беларуси, и назвал опасным заблуждением отказ от переговоров.

Отвечая на вопрос, почему Россия, по мнению части европейских политиков, должна диктовать условия безопасности, если она не может одержать военную победу над Украиной, Александр Лукашенко подчеркнул историческую роль Беларуси в европейской безопасности.

"Если исторически посмотреть, то никуда не денешься. Все эти войны и от вас к нам в 1812-м, и особенно эта жестокая война с фашистской Германией, от которой пострадали и вы (народ Франции - прим. news.by) в том числе. Наполеон туда-сюда прошелся по Беларуси, ничего не осталось фактически. Особенно Вторая мировая война, эпицентр здесь, людей очень много погибло. Мы это все помним, историю, я как историк хорошо знаю историю своего государства", - сказал Президент.

Он отметил, что от Беларуси тоже многое зависит в системе европейской безопасности, и Минск постоянно находится в контакте с французским руководством.

"Мы в контакте постоянно с вашим президентом, пусть опосредованно. Мы по телефону разговариваем с ним, люди встречаются, его и наши. Мы говорим с ним о мире. И то, что я слышу от вас и в средствах массовой информации, совсем другое - это противоречит тому, о чем мы разговариваем", - заявил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Макрон говорит о необходимости мира на европейском континенте и в Украине, а также о том, что исключить Россию и Беларусь из процесса мирного урегулирования и будущего Европы невозможно.

"Он говорит о мире, о том, что на европейском континенте должен быть мир, в Украине прежде всего, и что исключить Россию, Беларусь из процесса мирного урегулирования и будущего Европы невозможно. Прагматично многие вопросы обсуждаем в становлении нормальных отношений, экономических и так далее. Я вижу, что это абсолютный прагматик, он понимает, что происходит", - рассказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко назвал опасным заблуждением подход, согласно которому с Россией не стоит разговаривать, поскольку она якобы не может победить в войне.

"Это страшное заблуждение. Если из этого исходить, то, наверное, мы можем так дойти и до Третьей мировой войны на нашем континенте", - предупредил он.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский прокомментировал интервью Президента Александра Лукашенко французскому журналу Le Point.

По его мнению, международная журналистика всегда находилась на стыке разведки и дипломатии, поэтому журналисты такого уровня, как Анн Нива, часто выполняют определенные миссии в интересах своих правительств.

Александр Шпаковский отметил, что белорусский лидер, общаясь с подобными представителями прессы, адресует свои посылы не только им, но и стоящим за ними политикоформирующим кругам.

Интервью, данное в преддверии встречи в Шэньчжэне, где контактировали Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин, имело серьезное политическое значение и, по его словам, скрупулезно изучалось представителями правящих элит стран Запада и Франции.

Депутат также прокомментировал тему предложения Александра Лукашенко Владимиру Зеленскому совместно отправиться в Москву на переговоры. На это украинский лидер ответил в свойственной ему манере: "Я не чемодан, чтобы меня брать с собой, приезжайте в Киев".

Александр Шпаковский назвал это "хамоватым криворожским стилем", отметив, что Зеленский, приходя к власти на миротворческих нарративах, сам обещал украинскому народу договориться с Россией.

"Помнится, в преддверии своего избрания на президентский пост Зеленский обещал это украинскому народу. Он вообще, как вы помните, приходил к власти как президент-миротворец. Однако, приходя к власти на таких миротворческих нарративах, он, по сути, завел свою страну в пагубный и очень кровавый конфликт", - напомнил депутат.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко неоднократно говорил: архитектуру безопасности в регионе в конечном счете будут решать три народа - белорусы, русские и украинцы.

Говоря о европейской дипломатии, депутат отметил, что ее уровень сильно снизился в последние годы. На политическом Олимпе нет фигур, сравнимых с Черчиллем, Аденауэром или Гельмутом Колем. Он также указал на определенную двуличность французского руководства, которое ранее пыталось вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Александр Шпаковский также обратил внимание на галопирующую милитаризацию Европы: Польша второй год подряд занимает первое место в мире по импорту вооружений, а Германия вернулась в клуб великих военных держав.

"Экономика перестраивается на военные рельсы, экономического роста нет, он около нуля, уровень жизни граждан снижается, но военная составляющая растет. Германия - третье место в мире по экспортному портфелю в оружии", - констатировал парламентарий.

По мнению Александра Шпаковского, европейские элиты продолжают вбрасывать пачки евро в костер украинской войны, надеясь получить дивиденды: "Они рассчитывали на стратегическое поражение России. Некоторые до сих пор убеждают себя в том, что это возможно. Иные же начали сомневаться".

Депутат уверен, что в умах европейского политического класса идет определенное брожение. Одни рассчитывали на проигрыш России, другие уже начали сомневаться. Поэтому одни приезжают к Президенту Беларуси, которого называют "человеком, лучше всего понимающим Путина", чтобы транслировать посылы или получить сведения. Другие продолжают не видеть очевидного.

"Положа руку на сердце, я не готов сказать, что на сегодняшний день политический класс Европы готов договариваться. Но брожение уже появилось. Круги на воде пошли", - резюмировал Александр Шпаковский.