Детали насыщенной рабочей недели Президента Беларуси - в рубрике "Время Первого"

На этой неделе во Дворце Независимости было много гостей с деловыми предложениями. Переговоры с парламентской делегацией Мьянмы, визит губернатора Брянской области, обсудили и результаты работы в переговорном процессе с США.

В конце недели Президент выезжал на "Белкоммунмаш", где говорили, в целом, о развитии пассажирского транспорта.

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