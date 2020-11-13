Детали большого разговора Александра Лукашенко с белорусскими и зарубежными политобозревателями

Откровенно, из первых уст, эмоционально и по существу - это самый востребованный формат даже не интервью, а диалога с ведущими политиками для политических обозревателей. Тем более тех, что не просто анализируют события и тренды, а формируют редакционную политику авторитетных медиагигантов.

Именно такие были сегодня приглашены во Дворец Независимости, чтобы разложить по полочкам внутреннюю и внешнюю политику Беларуси, современную ситуацию в нашем регионе и заглянуть за горизонт актуальных фактов. Диалог с Александром Лукашенко эти запросы оправдал. Говорили о событиях в Беларуси, России, Украине, Молдове и на Кавказе. Во всех странах на рубеже эпох главное не потерять субъектность и саму государственность. Предметно - об экономике. Здесь и Минск, и Москва, и Нур-Султан с Кишиневом работают на интеграцию, иначе переделят. И делить будем не мы, а нас.

Конечно, затронули и горячие внутренние темы - резонансная смерть в дворовой драке и судьба отчисленных студентов. И первое, и второе на личном контроле президента. Смухлевать или оседлать энергию молодых для разрушения страны не выйдет.

Словом, диалог получился по сути и по существу. Сейчас такого редко можно добиться от ведущих политиков Европы. А здесь, в Минске, это уже традиция. Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев собрал самые яркие моменты.



Откровенный разговор о болевых точках Евразии

Большой разговор политика номер 1 Беларуси с ведущими политическими обозревателями квинтета стран ожидаемо не только о политике и предельно откровенно. Передел мира и буквально война против конкурентов - это фон и условия, в которых живут, работают и отстаивают национальные интересы наши страны. Каждая неделя подбрасывает новые вызовы - будь то внезапная смерть в Минске, тысячи смертей на Кавказе или переломный выбор в Молдове, там ведь тоже закипает. Так что разговор сегодня - это, конечно, не точка в большом диалоге о судьбе Беларуси и Евразии, но многие акценты теперь как на ладони.







Легкий старт диалога и короткое вступление как преамбула и гарантия, президентская, что разговор будет без купюр. Да и визави у главы государства такие, что политесу предпочитают обстоятельность и откровенность. ВГТРК, Первый канал, крупнейший казахстанский "Хабар", из Молдовы "Акцент ТВ" и уже привычный нам острый 112-й из Украины, белорусские медиа (наш коллега Дмитрий Бочков). На весь пул более 130 лет журналистского стажа. Наша эпоха с 6 точек зрения. Отсюда с первых же слов апелляция к такому богатому опыту.



Президент: Нигде после мятежей люди не стали жить лучше

Первый же вопрос от Андрея Кондрашова по факту о том, почему в Беларуси майдан проваливается, а Запад не знает, что делать с Лукашенко. Потому что прижать нечем. Счетов в офшорах нет, экономика работает, атомную станцию и еще десяток мегапроектов запустили. Да и Россия союзник надежный. В продолжение вопрос "Хабара": ведь не одну Беларусь шатают, пожарит везде.







Технологии вторглись в сознание и подсознание людей

Словно в подтверждение внезапная смерть минчанина Романа Бондаренко в дворовой драке. Знали, что ищут сакральную жертву. Знали, что сознательно провоцируют ненависть - от террора милиции в Сети до стычек и блокировки транспорта. И вот случай. Вся деструктивная Сеть вспыхнула. В одном телеграме свыше 2,5 тысячи постов с охватом более 45 миллионов просмотров. Неужели полагаете само собой так?

Расследование дела Р. Бондаренко на личном контроле президента

Реакция власти мгновенная - соболезнования родным и все следствие под личный контроль президента. Главный надзорный орган - Генеральная прокуратура. Она исследует все нюансы от тестов на алкоголь до реальных причин смерти. Установить истину - государство в этом самая заинтересованная сторона.







Вырабатывается механизм реабилитации студентов

На той же чаше весов, когда главная цель сохранить страну и ее будущее, судьба отчисленных студентов. Да, нарушали закон, да, студенчество всегда расходный материал майданов, помним и Украину, и Грузию, и Россию с Кыргызстаном. Да, манипулируемы и опыт не то что прошлых поколений, своих сверстников в Киеве и Бишкеке не учитывают. Но это наша молодежь, за нее стоит бороться. Отсюда уже поручение в работе - найти механизм реабилитации горячих, но умных голов. Президент слышит запросы от родителей и самих студентов, механизм вырабатывают, возможно, поручительство, оно уже работает по экономическим статьям и фигурантам.

Вызовы для политической и государственной системы

Закрывая внутреннюю повестку, президент заглянет в будущее. Тут и национальный диалог, и полномочия ветвей власти, и судьба экономики, и Конституция. Видно будет, с какой тревогой задают вопросы наши коллеги из России, Молдовы и Украины: первые отбились, Кишиневу предстоит, Киев рушился уже дважды, каждый раз теряя все больше.







Вектор - Молдова. В ближайшее воскресенье решается судьба президентской власти. Не вмешиваясь, Александр Лукашенко советует учесть и украинский, и свежий белорусский опыт. Эмоции могут погубить пока еще хрупкий тренд на развитие.

Диалог с юмором и диалог о самом актуальном

Откровенно, но по-джентльменски, не выдавая сути бесед с самыми жесткими оппонентами. Это про встречу в СИЗО. Выяснилось, наконец, что так развеселило участников. Оказалось, Александр Лукашенко пришел на встречу как гражданин своей страны и основатель национального диалога, а обращались к нему все равно как к президенту.

Немного странный вопрос первому от Первого канала: если многовекторность - 100 % нашей политики, то сколько приходится на Россию? Экономически от половины до 80 %. Но разве экономикой опишешь всю нашу глубину? Исторически, ментально, культурно и стратегически никто нам Россию не заменит. Да, есть сложности в интеграционных форматах - об этом вопрос Казахстана. Но когда их не было?







Суверенитет и государственность - в центре внимания

За четыре с лишним часа диалога, кажется, охватили все самое актуальное и стратегически важное. Но красной линией через всю встречу и президент, и журналисты протянули один тезис: как бы не было сложно сегодня, главное - чтобы нас не разорвали.