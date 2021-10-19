Детальный анализ работы медицинской сферы в условиях четвертой волны COVID-19 провели у Президента

Эпидобстановка остается главной темой во всем мире, и Беларусь не исключение. Как с вирусом борются в нашей стране и чего ждать в ближайшем будущем? На эти темыкорреспонденты АТН подготовили большой репортаж, поводом для которого стало масштабное совещание во Дворце Независимости.

Анализ работы системы здравоохранения в условиях коронавируса

Сверить часы и обсудить дальнейшую стратегию борьбы. Детальный анализ работы медицинской сферы в условиях четвертой волны COVID провели у Президента. Как справляется система здравоохранения, какой отпор дают инфекции на всех уровнях и в разных регионах, и какими темпами идет вакцинация - все это обсудили сегодня. На видеосвязи с белорусской столицей была вся страна. Медики настаивают на ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Остановить COVID помогает вакцинация: немногим менее 2 млн белорусов прошли полный курс.

По заверению Минздрава, ситуация контролируемая. Приняты все необходимые меры по своевременному лечению больных. Президент обращает внимание: вакцинироваться и соблюдать меры защиты, безусловно, нужно, но никакого давления на людей быть не должно!

А еще наравне с новой COVID-волной поднимается и очередная волна фейков в интернете. Распространяя ничем не подтвержденные слухи о COVID-ситуации, оппоненты власти рассчитывают снова всколыхнуть страну. Поэтому ценность достоверной информации от профессионалов сложно переоценить. Именно она сегодня и была озвучена в ходе большого совещания.

Рассказывает Наталья Бреус.

Почти два года коронавирус держит стальной хваткой весь мир. Вопреки прогнозам и надеждам планеты и на то, что вот-вот эта напасть сойдет на нет, COVID остается серьезной угрозой. Вирус мутирует, появляются новые штаммы - британский вроде ослаб и вот тебе индийский "Дельта" рассвирепел, его переносят уже тяжелее. Так что эпидщит нужно держать крепко, не расслабляться ни на йоту.

Глобальный анализ работы системы здравоохранения в условиях коронавируса

Разговор с экспертами медицинской сферы для Президента уже стал привычным делом. Специалисты держат в курсе. На видеосвязи сегодня все области страны и Минск. Ведь кроме общей оценки Минздрава важен анализ обстановки в каждом регионе. Помимо губернаторов в областных студиях ответственные по отрасли.

Президент: Нам необходимо сверить часы и обсудить стратегию дальнейшей работы

Негативная реакция Президента на рейды милиции по соблюдению масочного режима

Начинает Президент без долгих предисловий.Сразу с претензий к регионам - уж чересчур рьяно взялись за контроль в общественных местах за ношением масок. Рейды милиции напрягают людей. Даже для того, чтобы попасть к Президенту,не понадобилась изоляция или ПЦР-тест (что, кстати, делают в окружении многих лидеров).













Президент о противоэпидемических мерах: Каждый должен распоряжаться своей судьбой

На совещание к Президенту Беларуси приходят без ПЦР-тестов и карантина

На президентский график COVID не сильно повлиял -глава государства как работал, так и работает. Не изолируется, всегда идет на контакт. Видеосвязь лишь в исключительных случаях.

Наоборот часто лично бывает там, куда не ступает нога мировых лидеров. Десятки разпосещалкрасные зоны и всегда с вопросом: чего не хватает медикам?

В Великобритании двое суток ждут койко-место в стационаре

Напор эпидемии не так просто выдержать,итут речь не только и не столько о Беларуси. Казалось бы, продвинутый Туманный Альбион. Но в Великобритании пациентам, которых доставляют в больницу, приходится по двое суток ждать свободную койку в стационаре. У соседей дела обстоят не лучше.

Президент разоблачил фейки о коронавирусе из Байнета

Меньше политики, больше реальных дел - скажет Президент. А то если собрать все коронафейки, получится книга. Тем, кто занят реальной борьбой с COVID, ее некогда читать. Медикам это работать точно не помогает.

COVID-19 как политический инструмент влияния

Три волны коронавируса уже позади, они не прошли бесследно. Это прежде всего и опыт, которого не было ни в одной стране мира. Мы научились жить в условиях пандемии,лечить людей, поднажали на профилактику. Не закрылись, работали, выдержали напор критиков - мол, слишком умные, пошли своим путем. Уже сегодня очевидно: пандемия - этоне только здоровье, но и большая политика.

Факт В этом году на дополнительные выплаты медикам из красных зон государство выделило 825 млн руб.

Экономический эффект пандемии для Беларуси разложит премьер-министр. "Ковидный груз"бюджет чувствует, но справляемся. Лечение людей, закупка лекарств и медоборудования - все это деньги. Дополнительные средства еще понадобятся, втом числе на надбавки врачам.

За прошедший период этого года на надбавки медикам было направлено Br825 млн бюджетных средств, в целом с начала пандемии - практически Br1,3 млрд. В этой сумме не учитывается закупка средств индивидуальной защиты, вакцин и медицинских препаратов. Нагрузка очень большая для бюджета. Но даже в этих тяжелейших условиях удается выдерживать высокие темпы промышленного производства за счет оптимизации внутренних резервов. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

В Беларуси нет проблем с наличием и выбором средств индивидуальной защиты



Еще в начале пандемии решение о переориентации производств на выпуск отечественных средств защиты было очень своевременным. Масок хватает, в декабре начнут выпуск медицинских перчаток.Оперативно среагировали на запрос о кислороде. Потребность в нем выросла. Помимо профильного "Криона", напрягли промышленность - подключили все мощности.

Создана бригада экстренного реагирования, которая работает в круглосуточном режиме, осуществляет контроль за системами газоснабжения как по Минску, так и крупным областным центрам. Предприятие "Крион" осуществляет заправку газификаторов один раз в три дня и полностью соответствует потребностям объекта. Кирилл Селиванов, заместитель директора предприятия "Медтехноцентр"

В белорусских больницах нет недостатка кислорода

Не дело, если стоимость кислорода в зависимости от области возрастает в 2-5 раз. Поручение Президента госконтролю - на корню пресекать все возможныепопытки спекуляции на этой теме.

Факт Ежедневно в Беларуси почти 2 тыс. заболевших COVID

Работа по противодействию COVID требует слаженности медиков и власти. Оттого и встречаться приходится часто. Так сказать, сверять часы. Президент же получает информацию регулярно. Сейчас около 2 тысяч заболевших ежедневно. Александру Лукашенко важно слышать специалистов, чтобы, если нужно, скорректировать тактику и стратегию борьбы с коронавирусом.

Президент потребовал от региональных штабов по COVIDактивнее включаться в работу

Региональные штабы по противодействию COVID должны быть задействованы максимально. Впечатление главы государства -не все впряглись по полной в эту телегу. Работать в связке должны губернаторы, уполномоченные Президента по областии лучшие специалисты-инфекционисты. Бить в колокола, если чего не хватает или есть проблемы. И такая система управления работает.

По просьбе Президента парламентарии взяли под опеку пожилых людей

Медики говорят о закономерности четвертой волны - "дельта" больше бьет по активным людям средних лет, а вот пожилых щадит. Но это не значит, что снизится градус внимания к тем, кто в преклонном возрасте. По просьбе Президента парламентарии взяли их под опеку.

Все условия для лечения пациентов с COVID созданы в регионах. К очередной волне готовились. В Гомеле проблем с медикаментами нет, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ хватает. В медучреждениях региона достаточно койко-мест, в том числе и для тяжелых пациентов.

Мы увеличили число кислородных точек -из 1015 довели до 3220. Это дало возможность сегодня быть уверенным, что мы всех кислородозависимых можем обеспечить.У нас база насыщена, база материально обеспечена. Мы все делаем для того, чтобы наши люди были здоровы и проходили максимально лечение. Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома

Минздрав рассчитывает, что в ноябре заболеваемость COVID пойдет на спад

Регион региону, конечно, рознь.В больших городах напряжение чувствуется больше -как в Минске и Гомеле, например. Общие тренды Александр Лукашенко обсуждает со специалистами. Что ждем к зиме, когда обычно идет сезонный подъем заболеваемости? Когда выйдем на плато? Как быть с гриппом? Прогноз- дело неблагодарное, но Минздрав, анализируя вспышки штамма "Дельта" в России и Индии, рассчитывает, что в ноябре заболеваемость все-таки пойдет на спад.

К концу 2021 г. количество вакцинированных в Беларуси составит 5 млн человек

Медики уповают на вакцинацию -планируют, что до конца этого года число привитых в Беларуси достигнет 5 миллионов человек. Делать профилактический укол или нет -выбор каждого. Говорят, для многих это реально вопрос жизни и смерти.

А. Лукашенко против принудительной вакцинации

Прививочная кампания идет по всей стране, есть выбор вакцин. Но снова и снова Александр Лукашенко требует обойтись без принудиловки. А такие факты доходят уже до Президента! Да, нужно не заставлять, а убеждать и стимулировать.

Факт Сделать прививку белорусской вакциной можно будет в 2023 году

Активно идет работа над собственной вакциной. Ее планируют запустить в оборот в 2023 году.

COVID перевернул жизнь на планете. Уже давно было очевидно, что пандемия по щелчку не закончится. Но и в этой непростой ситуации многое зависит от нас самих, от нашей сознательности и от нашего образа жизни.

Бан на коронафейки ибольше доверия к врачам

В том, что ковидную тему враги страны будут использовать в своих корыстных целях и дальше, Президент ни капли не сомневается. Призывает не верить фейкам и спекуляциям, а слушать специалистов ибольше доверять врачам.

Факт Плановые осмотры сохраняются

Перестраховываясь, Минздрав отменил плановые осмотры. Но сегодня пришли к выводу, что это преждевременно, ведь подрывает здоровье не только коронавирус.

Студенты-медики помогают врачам в борьбе с COVID-19

Лишние руки во время пандемии не помешают. В Витебскестуденты профильных вузов помогают медикам. Для будущих врачей это не только практика, но и наработка бесценного опыта. Сегодня уже более 200 студентов региона трудоустроены в учреждения здравоохранения области. И в северном регионе, да и по всей стране на контроле остается вопрос с лекарствами и аппаратами ИВЛ.

Лечение -в стационарах, а постковидная реабилитация -дома или в санатории. Такая схема зарекомендовала себя на практике в первую волну. И сегодня важно максимально разумно использовать базу медучреждений, чтобы не перегружать систему, с одной стороны, с другойстороны- помочь каждому.

Говорят, вирус помолодел. В нынешнюю волну чаще болеют активные и энергичные молодые люди. Но и их нужно держать в поле зрения,как и будущих мам или пожилых людей.

Ситуация с COVID в Беларуси непростая, но управляемая

Ситуация с COVID в стране непростая, но управляемая.Сдержанный оптимизм - это если в двух словах о настроениях специалистов и руководителей. Неделя-две стануточень показательнымии определяющими- результат общих усилийдолжен почувствоваться уже в ближайшее время.