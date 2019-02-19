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Детальный разбор демографической ситуации в Беларуси провели на совещании у Президента
Как улучшить соотношение рождаемости и смертности в Беларуси? И в чем будут заключаться новые механизмы поддержки семей с детьми? Детальный разбор демографической ситуации в стране провели на совещании у Президента.
Население Беларуси составляет около 9,5 миллиона человек. И в последнее время наметилась тенденция к его снижению. С такими же проблемами сейчас сталкивается большинство государств мира. Остро вопрос естественной убыли населения стоит и в европейском регионе. Известно, что для поддержки семей с детьми в нашей стране приняты исключительные меры, которых нет в других государствах. Это в том числе льготное кредитование для многодетных, действующая программа семейного капитала и, конечно, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Всего же действует более десятка видов поддержки. Требование Президента - сделать акценты на самых действенных, не распыляя средства на неэффективные проекты.
По итогам совещания Президент поручил систематизировать все наработки и провести ревизию льгот. Причем, с обязательным привлечением граждан, особенно тех, кого затронут принимаемые меры.
Министр труда и соцзащиты в свою очередь отметила важность создания благоприятных условий для тех, кто собирается родить ребенка. Ключевые позиции - это стабильная экономика, жилье и материальное положение семей. Также Ирина Костевич считает правильным шагом возможность бесплатного проведения одной попытки ЭКО.
Также на совещании отдельно обсуждалось совершенствование программы семейного капитала, предоставление дополнительных пенсионных гарантий и другие варианты поддержки.
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