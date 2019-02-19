Детальный разбор демографической ситуации в Беларуси провели на совещании у Президента

Население Беларуси составляет около 9,5 миллиона человек. И в последнее время наметилась тенденция к его снижению. С такими же проблемами сейчас сталкивается большинство государств мира. Остро вопрос естественной убыли населения стоит и в европейском регионе. Известно, что для поддержки семей с детьми в нашей стране приняты исключительные меры, которых нет в других государствах. Это в том числе льготное кредитование для многодетных, действующая программа семейного капитала и, конечно, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Всего же действует более десятка видов поддержки. Требование Президента - сделать акценты на самых действенных, не распыляя средства на неэффективные проекты.