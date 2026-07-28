"Диалог идет открытый и предметный" - Рыбаков о контактах Беларуси с американской стороной

28 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом Постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций. Главу государства интересовали динамика и перспективы белорусско-американских отношений. Валентин Рыбаков был свидетелем нескольких раундов белорусско-американских переговоров в Минске в 2025 и 2026 годах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Организация Объединенных Наций - могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует, но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе (Валентину Рыбакову - Прим. ред.) приходится по моему поручению работать. Ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью".

Александр Лукашенко отметил, что Валентин Рыбаков работает в тесном контакте с Джоном Коулом, которому просил передать самые добрые пожелания - как ему самому, так и его супруге. Лукашенко подчеркнул, что доверяет Коулу.

Он также сообщил, что внимательно читает все документы, которые передает Рыбаков, - до слова и до запятой. Президент заявил, что у него сложились определенные впечатления и мнения относительно Соединенных Штатов Америки и их пожеланий. Он подчеркнул, что умеет читать между строк, и здесь дело не в самих строках, а в духе мышления американского руководства.

В связи с этим белорусский лидер дал указание не пытаться что-либо приукрашивать в передаваемой информации, даже если Джон Коул будет этого хотеть, поскольку глава государства - опытный человек и знает, как обстоят дела на самом деле. При этом он подчеркнул, что нынешняя обстановка в двусторонних отношениях, особенно их динамика и перспективы, складываются неплохо.

Рыбаков: Контакты с американской стороной носят устойчивый и регулярный характер

Постпред Беларуси в ООН не исключил новых визитов спецпосланника США Джона Коула в Беларусь. Валентин Рыбаков отметил, что регулярно проводит с ним встречи, а также подчеркивает устойчивый и регулярный характер белорусско-американских контактов.

Валентин Рыбаков, Постоянный представитель Беларуси в ООН:

"Контакты наши с американской стороной носят очень устойчивый характер, они продолжаются, носят характер очень регулярный. Наверное, раз в неделю - 10 дней у меня проходят встречи с господином Коулом, с другими представителями американской стороны по необходимости. Он является, как вы знаете, основным переговорщиком с американской стороны. Мы обсуждаем те вопросы, которые мы можем решить в двусторонних наших отношениях, следующие шаги, которые обе стороны могут и должны предпринять после его предыдущего визита. Возможно, речь пойдет о последующих визитах. Я пока сейчас не буду конкретные вещи или даты озвучивать. Но, поверьте мне, диалог идет очень открытый, доброжелательный и предметный. Надеемся на то, что в каком-то обозримом будущем плоды этого диалога мы увидим".