Диалог по линии Минск - Вашингтон. Александр Лукашенко встретился с Джоном Болтоном

Сегодня Александр Лукашенко встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В центре внимания развитие двухсторонних связей и вопросы региональной безопасности. Наш президент предложил откровенно и по дружески обсудить тематику белорусско-американских отношений. Тем более, что у сторон уже есть определенная история перезагрузки. По мнению Джона Болтона, государства способны найти общий язык как в экономической, так и политической сфере. Подробности встречи у Натальи Бреус.





В последнее время белорусское-американские отношения заметно потеплели.

Информация о предстоящем визите появилась пару дней назад.За это время только ленивый не написал, что это может значить, что стоит за приездом правой руки Трампа в Минск. Да, в большой политике смысл кроется в каждой детали, в каждой встрече и рукопожатии. С чем точно можно согласиться - так это с тем, что приезд американского политика такого ранга знаковый. Но по озвученным нашим Президентом акцентам вполне конкретно можно понять главное - настрой на открытость и диалог по всем вопросам.

С этих слов начинается встреча. Уж чересчур много домыслов было в медиасообществе по этому поводу накануне. Что точно можно сказать, так это то, что в последнее время белорусско-американские отношения заметно потеплели.

Предшествующее десятилетие санкций Александр Лукашенко не раз называл периодом упущенных возможностей для стран

Официальный Минск рассчитывает на прагматизм и взвешенный подход США в отношении Беларуси. Прогресс в отношениях с Соединенными Штатами наметился, начиная с 2012 года. Изменилась и геополитическая ситуация - это понимают по ту сторону Атлантики

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности:

"Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам - региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, - сказал Джон Болтон. - Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык".



То, что говорить будет и о региональной безопасности, никто не сомневался

Во-первых, советник Трампа курирует в Администрации именно вопросы безопасности. Во-вторых, визит в нашу страну стал обязательным пунктом в так называемом большом европейском турне. Джон Болтон приехал после саммита "Большой семерки" во Франции и встречи с украинским президентом. Большая часть переговоров с белорусским лидером прошла за закрытыми дверями. Вместо запланированных 45 минут Президент и советникобщались более 2 с половиной часов и потом еще общались в рабочем кабинете Президента с глазу на глаз более получаса. Выйдя к прессе, американский политик назвал эту встречу важной.

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности:

"У нас была очень долгая дискуссия с Президентом Беларуси (примерно 2 часа 15 минут). Она охватила очень широкие темы - политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире. Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы".

Еще один интересный момент этого дня - непротокольный. Жест дружелюбия и уважения к партнерам по диалогу. Подарки на память высокому гостю - это издание "Спадчына Беларусі" и

. Кстати, Александр Лукашенко попросил Болтона передать презенты и супругам Трамп. Американскому коллеге Глава белорусского государства передал кортик. А супруге лидера США - изделия из белорусского льна (скатерть с салфетками).