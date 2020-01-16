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Диалог в нескольких направлениях: от экономики и политики до спорта. Встреча Президента с премьер-министром Латвии

Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом сегодня на встрече во Дворце Независимости говорили Александр Лукашенко и премьер-министр прибалтийской республики Кришьянис Кариньш. Белорусский лидер подчеркнул, что еще со времен Советского Союза две страны соединяли крепкие экономические связи. Часть из них утеряна и требует серьезного обновления. Коснулись, конечно же, и главного спортивного события 2021 года - чемпионата мира по хоккею, который на двоих примут Минск и Рига. Отрадно, что диалог с соседями идет сразу в нескольких направлениях: от спорта до экономики и политики.



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Отношения Минска и Риги развиваются в ключе добрососедства

Торгуют страны ежегодно примерно на полмиллиарда долларов. Тесные отношения наладил и бизнес обеих стран: только в Беларуси работает около шестисот предприятий с латвийским либо же совместным капиталом.

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Отдельно эксперты отмечают политическую роль Латвии: республика стремится навести мостик между Минском и Брюсселем. Соседи активно поддерживали снятие ограничений с нашей страны. Со скепсисом относятся латыши и к риторике Литвы.

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