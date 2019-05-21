Динамика роста ВВП, акцент на экспорте. Совещание Президента с экономическим блоком правительства

Диагностировать проблемы экономики на ранней стадии, чтобы вовремя и "без героизма" устранить, не дожидаясь конца года. Такую задачу решали сегодня на совещании с участием Главы государства и экономического блока правительства. Ключевых акцентов несколько: динамика роста ВВП, экспорт, блокирование белорусского продовольствия на российском рынке и возврат к нормальной работе нефтепереработки и транзита сырья. Президент обратил внимание правительства на недопустимость затягивания решений по этим чувствительным вопросам. Они напрямую угрожают замедлению экономики и ставят под вопрос амбициозный рост ВВП на 4 % по итогам года. Как оценивают вызовы отечественные и иностранные эксперты?



И почему "три равные трети" экспорта, поставленные на разные рынки мира, называют золотым сечением, т. е. лучшим сочетанием для открытой экономики Беларуси? Андрей Кривошеев разобрался с дефинициями.

Золотое сечение для экспорта

Золотое сечение для экспорта (30 % - союз Евразийский, 30 % - союз Европейский, остальное - дальняя дуга партнеров) было принято сравнительно недавно. Хотя экспорт в приоритете с далекого 1996 года. Просто значимость рынков прежде определялась конъюнктурой: есть санкции с Запада и выполняются союзные соглашения с Востока - приоритет последнему. Или наоборот. В сложные годы, когда оба соседа закрывали рынки, приходилось экстренно расширять географию. Так в партнерах появились, например, Венесуэла или Австралия. Сегодня в эпоху новых торговых войн и взаимного недоверия даже два из трех направлений экспорта не гарантируют безопасность. Именно отсюда три равновеликих кита нашей внешней торговли.

Равномерно распределять экспорт - мера, безусловно, вынужденная

А скоро еще станет и массовой. США с Китаем ведут торговую войну на космические полтриллиона долларов. При худшем сценарии обвалятся не только финансы, но и рынки реального сектора - от аргентинской пшеницы до немецкого автопрома. Никому не будет послаблений. С такими вводными белорусские 30-30-30 - очень разумная политика

Президент: Естественно, наиважнейший вопрос - валовой внутренний продукт

История рейтингов пока в пользу белорусской оценки - МВФ традиционно занижал планку, а официальному Минску удавалось договариваться с основными экономическими партнерами и снять барьеры для экспорта.

Именно наличие барьеров и слабый разгон экономики за первые 4 месяца побудили Президента собрать экономический блок правительства раньше обычного, в мае. Тем более Глава государства не раз напоминал министрам, что планку для себя и экономики они поставили сами, без нажима, а значит обязаны соответствовать. Без экивоков на внешние препятствия.

Нельзя просто забрать с российских прилавков молочку и перебросить объемы на Китай или Африку

Формула "три трети" не так проста, как кажется. Нельзя просто забрать с российских прилавков молочку и перебросить объемы на Китай или Африку. Речь идет о сохранении своей ниши в России и приросте на других рынках. Да, это сложно, признаются экспортеры. На порядок дальше везти, сложнее заново проходить сертификацию, дорого отбирать чужой кусок рынка. Но иначе формула не работает.

Как характерный пример - гродненский "Молочный мир". 90 % экспорта в Россию. Свою нишу держат качеством, его гарантируют на всех этапах - от кормов и сырья класса экстра, до электронных ветсертификатов и масштабной модернизации технологического комплекса. Но даже стабильность поставок не отменяет диверсификацию. Новые рынки - от соседней Польши до далеких Вьетнама и Японии.

Агросектор - это каждый девятый рубль в ВВП страны

Плюс по планам на текущий год экспорт продовольствия намечены увеличить до 5,7 миллиарда долларов. К сожалению, планы пока корректирует Россия. Фактически санкциями против ближайшего союзника эксперты называют закрытие рынка. Сначала под подозрением было сырье, потом якобы обнаружились антибиотики. Из последних барьеров - обвинения в демпинге. Мол, белорусы продают себе в убыток. Под это пытались закрыть для поставок даже не предприятие, а целый сегмент переработки. Отстояли в рамках Евразийского союза. Но не всех.

Президент: Второй вопрос - он так и не снят - поставки сельхозпродукции на российский рынок

На совещании сегодня меры по борьбе с дискриминацией производителей обсуждали вторым вопросом и подробно.

Чтобы не попасть в ловушку недобросовестной конкуренции и запретов, производители внедряют лучшие системы прослеживания - от поля до прилавка. Стоит ли говорить, что в самой России таких ноу-хау почти нет, а вот фактов травли суррогатом даже не десятки - сотни.

Беларусь не перестанет настаивать на полном соблюдении союзных обязательств

Минус в росте ВВП - последствия поставок грязной нефти из России по магистрали "Дружба"