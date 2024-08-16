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Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть все, заявил Лукашенко
Для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у страны есть все необходимое. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все", - сказал глава государства.
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