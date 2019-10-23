До конца ноября Беларусь и Куба выработают совместный план действий по увеличению товарооборота

Над развязкой проблемных вопросов будет работать межправкомиссия, которую создадут в ближайшее время. Таковы итоги переговоров Александра Лукашенко и Мигель Диас-Канеля, который находится в нашей стране с официальным визитом. Куба намерена развивать электрический транспорт за счет белорусских разработок. Также взаимный интерес представляют сферы туризма, здравоохранения и наука. В ближайшее время определится и дата ответного визита Александра Лукашенко в Гавану.