Дошлифовать систему образования! Серьезный разговор в стенах БГУ с ректорами всех вузов

Проблемы и перспективы главного вуза Беларуси. Президент сегодня приехал в БГУ, чтобы обсудить все те моменты, которые его настораживают в работе университета (а таких хватает). По поручению Александра Лукашенко ситуацию в БГУ внимательно изучали различные ведомства. К сегодняшнему разговору пригласили и весь ректорский корпус.

После проведенной аттестации были сделаны неутешительные выводы. Например, о том, что отдельные ректоры сегодня "почивают на лаврах".

Сегодня была возможность поговорить о том, что происходит в высшей школе. Есть общие тенденции. Если глобально - в этом году необходимо окончательно дошлифовать систему образования в Беларуси.

БГУ - это (как было сегодня сказано не раз) не просто вуз, а крупный образовательный, научно-исследовательский и производственный комплекс. 16 факультетов, подготовка специалистов по 68 специальностям бакалавриата. Здесь учится свыше 24 тысяч студентов. За дипломами БГУ приезжают иностранцы из полусотни стран. За неделю до нового учебного года Александр Лукашенко приехал в высшее учебное заведение серьезно поговорить.

Говорить о науке в Белгосуниверситете могут долго. Всеми разработками не похвастаешься, но о некоторых успели рассказать. Среди них комплекс средств оптического дистанционного зондирования Земли с МКС, биологические препараты для растений, которые работают на урожайность, и уникальные противоопухолевые средства, помогающие бороться с недугами. Лазерное сканирование местности помогает археологам, беспилотники сегодня вообще универсальны.

Беспилотники - это большое будущее

Беспилотники - это вообще большое будущее. Системы контроля, наблюдения, разведывательные данные, поэтому вам не надо останавливаться. Если у вас будет лучше, чем в Академии наук или у других (частные компании у нас разрабатывают беспилотники), мы будем иметь дело с вами. Нам надо обратить внимание на эти разработки. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Серьезный разговор в БГУ

Важный месседж от Президента: если получается - не останавливайтесь. Александр Лукашенко пообщался со студотрядовцами и посмотрел новый учебник по белорусской государственности. То, что разговор будет куда шире, чем просто о Белгосуниверситете, было понятно на старте. Накануне прозвучало поручение пригласить весь ректорский корпус.

В преддверии учебного года мы будем иметь возможность поднять самые актуальные вопросы, которые так или иначе затрагивают и систему высшего образования, и Белорусского государственного университета - ведущего вуза нашей страны. Убежден, что каждый из присутствующих выйдет отсюда несколько другим с точки зрения информированности и определенного целевого устремления, к чему нам всем стремиться. Андрей Король, ректор БГУ

Дошлифовать систему высшего образования

Хорошую Вы фразу сказали, что очень даже желательно, чтобы с этой встречи не только вы, но и я ушли несколько другими в плане информирования и так далее. Я к этому вас призываю. Давайте, как в советские времена говорили, по-товарищески обсудим все проблемы, которые существуют даже в системе вузовского образования, поскольку здесь присутствуют все ректоры наших вузов. Если будут какие-то замечания по образованию в Беларуси в целом, буду вам очень благодарен. Сейчас это звучная тема. На слуху. Для меня это одна из важнейших тем, которая должна быть окончательно и бесповоротно обозначена в этом году. Конечно, совершенствоваться будем. Вы как ученые люди понимаете, что застывших процессов вообще в жизни не бывает. Будем двигаться в этом плане. Образование - это важнейший человеческий фактор, ресурс. Самое главное, я считаю, для человека - это образование. Отсюда важнейшее направление и моей работы, белорусских властей, в том числе вас. Может, прежде всего вас. Мы должны в этом году окончательно дошлифовать нашу систему образования, определить, в каком направлении мы будем развиваться, чтобы ни родители, ни наше общество болезненно не реагировали на какие-то новации в развитии данной системы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко всегда держал ведущий вуз в поле зрения. Университет всегда мог рассчитывать на президентскую поддержку. Рожденный в годы становления белорусского государства, вуз стал олицетворением научной и производственной мощи современной Беларуси.





То, что вы делаете, это топ-проекты. И я знал, что вы этим занимаетесь, но не думал, что вышли на такой высокий уровень. На это мы обратим очень серьезное внимание, если в этом будет необходимость наших промышленников - тех людей, которые делают конкретный товар благодаря вашим научным изобретениям. Хотя вы уже значимые вещи сделали. Особенно космос, беспилотники - это будущее. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Обращаясь к присутствующему на совещании председателю Президиума НАН Владимиру Гусакову, Президент высказал уверенность в том, что БГУ может составить главной научной организации конкуренцию в области космоса, беспилотников, возможно, и электромобилей. "И мы эту конкуренцию будем поддерживать", - подтвердил глава государства.

А. Лукашенко: Любые негативные тенденции, даже самые маленькие, в самом начале своего развития, меня настораживают

Но приехал Президент не для того, чтоб послушать о достижениях, а для того, чтобы обсудить проблемы.

Чего греха таить, до меня доходит различная информация о процессах, происходящих в последнее время в вузе. Они меня настораживают. Тем более, я помню 2020 год, где вы "блестяще" себя показали. Но я вам никаких замечаний не делал. Наверное, вы это заметили. Не критиковал вас. Я полагал, что вы же продвинутая часть нашего общества и сами со временем оцените все то, что вы здесь натворили. Или наши дети прежде всего. Да и преподаватели отличились, если уж откровенно. Поэтому любые негативные тенденции, даже самые маленькие, в самом начале своего развития, меня настораживают. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Ситуацию в БГУ изучали различные ведомства

Ситуацию в БГУ внимательно изучали различные ведомства: Администрация Президента, БИСИ, ученые и не только. Так всесторонне, чтобы видеть объективную картину и при принятии кадровых решений не допустить ошибок. Оказалось, в самом вузе кадровая политика хромает.

В докладах на имя главы государства указывался ряд существенных проблем в функционировании университета, основной из которых является "непродуманная кадровая политика руководства, недостаточная вовлеченность ректората в административную работу, прежде всего ректора". Это цитата. Это пока не мое мнение. Это отмечается в части кадровых назначений, организации идеологической и воспитательной работы с коллективом и студентами. Так или нет - убедите в обратном. Вывод, к которому пришли ответственные лица Администрации Президента Республики Беларусь (цитата): "Децентрализация управленческой вертикали и слабая сплоченность трудового коллектива чреваты потерей управляемости вузом и утратой лидирующих позиций в научной и образовательной сферах". Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Отдельные ректоры почивают на лаврах

Камни были не только в огород БГУ. По поручению Президента правительство провело аттестацию ректоров всех вузов.

Результаты неутешительные - отдельные ректоры почивают на лаврах. Делегируя свои управленческие функции заместителям, занимаются публицистикой, выполняют исключительно представительские функции. Это недопустимо! Позволить в стране этого я не могу. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Что касается БГУ, правительство даже внесло предложение о смене руководства. Но Александру Лукашенко не присущи решения сгоряча - приехал, чтобы на месте разобраться.

В наше время, когда мы многое поняли и осознали, с бухты-барахты кадровые решения принимать, особенно в ведущем вузе страны, неприемлемо. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Минобразования и Администрация Президента о проблемах в БГУ

Если сравнить показатели с 2019 года, на сегодняшний день мы видим негативную тенденцию. Да, наверное, можно найти какие-то объяснения, которые связаны с ковидной ситуацией, с текущими санкционными задачами, но вместе с тем мы прекрасно понимаем: сегодня открылись рынки взаимодействия с Российской Федерацией, с Китайской Народной Республикой, и, более того, сегодня БГУ должен работать на внутреннее импортозамещение. В этой связи я хотел бы отметить, что практически весь проректорский корпус за последние годы был изменен, и в том числе одна из причин смены проректорского корпуса - проблемы и пробелы в тех направлениях работы, которые они курируют. Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Негативная тенденция за последние четыре года в научной сфере - связь с реальным сектором экономики и, соответственно, вопросы выполнения заказов предприятий, пояснил министр. "Сегодня провала нет. И мы говорим о том, что мы не можем допустить этого провала, но обратить внимание на существующие тенденции мы просто обязаны для того, чтобы университет развивался как ведущий научный центр", - сказал Андрей Иванец.

В качестве первоочередных шагов по стабилизации работы университета имеется следующее. Первое: выстраивание стратегического курса развития вуза; второе: формирование сильного электората и управленческой вертикали; третье: мобилизация (как бы это, может, не банально звучало) имеющегося кадрового потенциала университета на решение задач в сфере образования, науки и воспитания; четвертое: переформатирование идеологической воспитательной работы через вовлечение всех категорий обучающихся в конструктивные инициативы. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Нельзя перевернуть страну!

Студенческая молодежь, мягко говоря, непростая аудитория. Молодые - горячие, своенравные, со своими взглядами и позицией. Увы, часто поддаются на деструктивные штуки. Такие были в БГУ три года назад. Достучаться до каждого, найти подход и нужное слово - непростая идеологическая задача. Но посильная, если ей заниматься всерьез. И 2020-й показал: это нужно делать, чтобы ребят не удалось сбить с пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как Президент я хочу прямо сказать, накануне электоральных кампаний хочу всех предупредить, особенно спустя определенный период времени после 2020 года: если тогда кто-то одурел от пандемии, были какие-то поводы, в том числе и объективные, они бегали по улице, ломали и крошили с палками в руках, то в этот электоральный период мы с такими будем разбираться мгновенно и в зародыше. Я предупреждал вас, родителей: не ломайте то, что вы создали долгие годы. Будет все абсолютно демократично. Если хотите откровенно, я этой власти наелся. Поэтому если вы изберете новых депутатов и другого Президента, господь с вами. Только вы, народ, Беларусь будет избирать своего Президента. Много лет тому назад (выбрали - Прим. ред.) меня, совсем незнакомого пацана. Я даже помню свое выступление в БГУ. Не уверен, что большинство в БГУ за меня голосовали. Я спокойно работал, для БГУ старался сделать по максимуму, поручал финансировать с избытком БГУ. Но позволить кому-то перевернуть страну, я не мог. А сейчас тем более. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Сегодня Беларуси есть чем гордиться. Если в 2020-м еще можно было себе позволить заблуждаться - кивать на пандемию и телеграм-каналы, то сегодня очевидно: под гибридным натиском отстояли страну.

"Да, мы небогатые. Да, у нас всего хватает: и негативного, и позитивного. Но мы имеем главное: мы живем в тихой стране и растим своих детей. Если бы в 2020 году мы не выстояли, у нас было бы хуже, чем в Украине, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если бы хоть на одну ночь объявили, что тут другая власть, даже фейк забросили, они обращаются к НАТО - войска готовы были выйти к Смоленску. Кто бы потом тут разбирался?! Россиянам увидеть натовские войска под Смоленском - это хуже, чем под Харьковом. И здесь бы началась третья мировая война".

"Поэтому я иностранцам всегда говорю: вы должны молиться на белорусов. Мы спасли вас от третьей мировой войны, выстояв здесь. Здесь было бы жесточайшее столкновение. Одна ночь решала все. Поэтому я не одуревший бегал там с автоматом: я понимал, что будет завтра. И если после 2020 года вы и кто-то другой этого не поняли, господь вам в дорогу. Поэтому давайте любую позицию обсуждать, будем думать, будем решать. Но вот так, коллегиально", - отметил Президент.

Александру Лукашенко советовали даже не ехать в вуз. Сменить руководителя можно росчерком пера. Но за ним судьба человека, а порой судьба целого вуза.

"Вопрос стоит ребром: Вы можете управлять вузом и решать те проблемы, о которых говорил министр, или нет? Если Вы можете, это одно. Если не можете, лучше скажите сейчас, потому что отсидеться не получится. По-прежнему не будет. Я не требую от Вас революции, но двигаться поступательно к цели, кто бы здесь ни был, мы заставим", - предупредил руководство университета Президент.

"Я отвечу сразу на Ваш вопрос. Могу. Говорю это твердо, - заявил ректор БГУ Андрей Король. - Текучесть кадров в БГУ в 2020 году планомерно снизилась примерно на четверть, сохраняется примерно на том же уровне. С целью сохранения кадрового потенциала и повышения эффективности резерва руководящих кадров нами разработана программа до 2027 года. Мы принимаем, безусловно, во внимание те замечания, которые высказывались нам различными службами, и корректируем свою деятельность. Да, мы видим, что вскрылись определенные моменты, этот год действительно показал наши уязвимые места в кадровой политике, но мы сделали выводы и вопросам кадровой безопасности и подбору и расстановке кадров уделяем первостепенное значение, особенно тому, кто заходит в учебную аудиторию".

Это было чем-то похоже на большой срез и для деканов вуза. Александр Лукашенко многим дал высказаться. Команда имеет значение. Истфак - сделали выводы и стали активнее с работой в прессе, чаще стали бывать в трудовых коллективах и вузах. Экономика - усвоили ошибки рыночной экономики и уверены: белорусский путь - слышать за шелестом купюр еще и чаяния человека. Предложение - усилить изучение китайскогов школах и вузах страны, больше вкладываться в новейшие научные разработки, а может и вовсе создать свой научный фонд по примеру России. На журфаке обновляются программы, усилена работа с кадрами, а среди лекторов все чаще можно будет видеть медийные лица - акцент на полном погружении в реалии профессии. Министр информации и профильный декан единыво мнении, что обучать на факультете, исходя из национальных интересов, нужно только бесплатно. Разговор с деканом биологического факультета об условиях для кадров и финансировании.

А. Лукашенко: Страну нужно сохранить, и нужно в этом плане мобилизоваться

Сегодняшний разговор станет отправной точкой предстоящего большого диалога с каждым высшим учебным заведением страны. Руководство и студенты вузов должны понимать главное: страну нужно сохранить, ив этом плане необходимо мобилизоваться.

Университет, кто бы здесь ни работал в руководстве, нужно оградить от ненужного внешнего влияния. Университет должен развиваться так, как он должен развиваться. Не только по законам Беларуси, но и внутренним своим законам, вузовским. И влезать сюда и пытаться создавать кому-то особое привилегированное положение нельзя.

А. Лукашенко не стал принимать радикальных кадровых решений по БГУ

"Нам надо мобилизоваться, чтобы пройти этот период. Сколько он продлится… Может, два, может, три года. Это же никто не знает. Ни вы, ни я - мы этого не знаем. Поэтому надо сейчас единство, чтобы нам этот период пройти. Так сложилась ситуация. Не знаю, плохо это или хорошо. С одной стороны, да, хорошо. С другой - плохо", - сказал Президент.

Он отметил, что нынешняя ситуация, особенно в экономике, да и других сферах, складывается неплохои никакой катастрофы нет. Никто не мешает работать на огромном российском рынке (чего не было в иные годы), растут поставки в Китай.

Радикальных кадровых решений по итогам этого разговора не случилось. Ректор БГУ Андрей Король сохраняет свой пост. Но выводы из разговора делает и он, и все остальные руководители высших учебных заведений.

"Я далек от той мысли, что все придерживаются той позиции, в русле которой развивалась наша дискуссия. Но опыт мне позволяет это чувствовать, что нет такого настроения в этой аудитории, что нам надо делать тут какие-то революционные кадровые преобразования. Да, есть недостатки. Они в основном объективные, привнесенные в наше общество, в том числе и в БГУ", - подчеркнул глава государства, подводя итог совещанию.

Александр Лукашенко отметил, что при назначении в БГУ ректором Андрея Короля сознательно брал человека со стороны: "Не мною придумано: если нет прилива новой крови, система может погибнуть. Поэтому мы подбирали молодого, видного, симпатичного человека, который должен был прийти в БГУ - непростой вуз, но очень важный. И вы заметили, что я же его с запада взял (до назначения в БГУ Андрей Король работал на посту ректора Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. - Прим. ред.). Не побоялся, что он на западе, где у нас немало было проблем. Не хочу больше характеризовать ректора. Умный человек сделает из этого выводы".

Сделать выводы