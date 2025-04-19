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Добро, милосердие, тепло в душе. Лукашенко поздравил христиан Беларуси со светлым праздником Пасхи
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси со светлым праздником Пасхи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям. Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям, здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие.
"Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов", - обратился к соотечественникам Президент.
Поздравление Президента Беларуси со светлым праздником Пасхи
Христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю со светлым праздником Пасхи.
В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям.
Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь.
На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие.
Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов.
Александр Лукашенко.
20 апреля 2025 г.