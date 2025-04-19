Добро, милосердие, тепло в душе. Лукашенко поздравил христиан Беларуси со светлым праздником Пасхи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси со светлым праздником Пасхи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям. Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям, здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие.

"Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов", - обратился к соотечественникам Президент.

Поздравление Президента Беларуси со светлым праздником Пасхи

Христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю со светлым праздником Пасхи.

В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям.

Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь.

На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие.

Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов.

Александр Лукашенко.