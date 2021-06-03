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Доклад Президенту Беларуси о работе БелАЭС и использовании атомной энергии представила профильная команда
Как работает и чувствует себя белорусский энергетический комплекс? Доклад о состоянии дел в отрасли Президенту представила профильная команда: министр, вице-премьер и помощник главы государства.
Если в целом, то Александр Лукашенко позитивно отозвался о работе энергетиков. Большие надежды на них возлагают и в связи с воплощением в жизнь крупнейшего инвестпроекта в истории страны - строительством Белорусской АЭС. Впереди промышленная эксплуатация первого энергоблока станции. Вопросы о том, как увеличивать использование электроэнергии и в жизни, и в экономике, никто не снимает. Электропотребление стимулируют. В этом большая перспектива.
В Беларуси вовремя уловили тренды и уже давно занимаются развитием электротранспорта и инфраструктуры для него. Продолжат в этом же духе. О большой энергетике - Наталья Бреус.
Энергетику не случайно сравнивают с кровеносной системой. Она пронизывает весь государственный организм. Работать должна как часы, без сбоев, тогда работает и экономика. Мощность национального энергокомплекса - свыше 10 тысяч мегаватт. Сегодня это более 280 тысяч километров электросетей. Ими можно семь раз обогнуть Землю по экватору. Курировать такой объем, конечно, непросто, но профильная команда справляется.
Энергосистемой обеспечено в целом устойчивое и надежное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.
Придраться, я так пониманию, по мелочам можно, но по большому счету, конечно, энергетики у нас молодцы. Они нигде практически нас не подвели.
Александр Лукашенко отметил, что при возникновении внештатных ситуаций сотрудники энергопредприятий "как солдаты, даже, может быть, лучше".
Энергетический комплекс серьезный и масштабный. С учетом того, что здесь в работе крупнейший инвестпроект в истории страны, - тем более. Белорусской АЭС уже выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Все испытания позади - все проверено и безопасно! Выработанные за это время киловатт-часы заместили порядка 7 сотен миллионов кубометров газа. Впереди промышленная эксплуатация. Второй энергоблок строится - готов на 85 %. Это не вызывает вопросов. Вопрос, как увеличивать использование электроэнергии и у нас, и на экспорт, никто не снимает.
Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции.
В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, какие перспективы использования атомной энергии в стране, по каким направлениям планируется вести работу по увеличению потребления электроэнергии.
Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия - это будущее. И слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии.
Что касается увеличения потребления, то здесь правительство действует последовательно - не вчера начали создавать условия для того, чтобы именно электрическую энергию хотелось использовать и дома, и в работе. Ставка на электротранспорт и развитие инфраструктуры к нему тоже оказалась верной. Это перспектива.
Президент напомнил, что в Беларуси давно занимаются развитием электротранспорта и инфраструктуры к нему. По его мнению, в этом большая перспектива. "Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью, люди хотят чистоты на нашей планете. В противном случае в грязи этой и утонем, - категорично высказался Александр Лукашенко. - Поэтому электромобили - перспектива. От вас что требуется: электрозарядные станции".
Глава государства отметил, что некоторые граждане хотят иметь зарядные станции возле своего дома. "Господь с ними: ваши деньги - наша станция. Но должно быть разумно, мы не должны на этом получать колоссальную прибыль. Мы потом получим эту прибыль за счет продажи электрической энергии. Поэтому не в убыток, но станции надо строить, начиная от порога (те, кто хочет) до общественного пользования, что мы и начали делать", - поручил Президент. Сейчас в стране насчитывается 450 электрозарядных станций. К концу года их число увеличится минимум до 600. "Это уже что-то, но останавливаться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я уверен, если мы предложим вариант станций в малых поселках, агрогородках, может быть, как я уже сказал, кто-то захочет возле дома поставить станцию, мы должны предложить эти услуги".
В Беларуси выросло электропотребление в жилфонде
В жилищном фонде использование электроэнергии увеличилось кратно. Стимулы работают, скажет министр. Это и льготные тарифы, и возмещение части расходов на покупку электрооборудования.
Мы прогнозируем рост электропотребления с 38 млрд киловатт-часов в 2020 году до 44 млрд киловатт-часов к 2025 году. Это увеличение электропотребления реальным сектором, населением для целей отопления и горячего водоснабжения, развитие электротранспорта. Здесь тоже есть положительные цифры: 120 % рост электропотребления электрозарядными станциями по сравнению с уровнем прошлого года.Модернизация энергетики не останавливается ни на минуту. АЭС, конечно, суперинвестпроект, но серьезная работа по обновлению ведется не только здесь, а сразу по нескольким фронтам: НПЗ, автопром, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность. За проекты в этих сферах - серьезный спрос с правительства. Оттого вице-премьер не удержался, чтобы не поделиться хорошими новостями. Хоть и не про энергетику.
А. Лукашенко намерен посетить картонную фабрику в Добруше
Юрий Назаров доложил главе государства о запуске в Добруше картонной фабрики. "Фабрика принята в эксплуатацию, картон получаем".
Президент ответил, что уже знает об этом, и добавил, что хочет посетить предприятие, ознакомиться с производством. "Картон - это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: "Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается". Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект", - обратил внимание Александр Лукашенко. Теперь Беларусь сможет сама производить изделия из картона, а не экспортировать сырье, чтобы потом покупать за границей материалы из него.
"Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем".
Картонную фабрику в Добруше Александр Лукашенко посетит. Это обязательно. Но просьба Президента однозначна - не останавливайтесь, а двигайтесь дальше.
Воплощение в жизнь идей и проектов не только в энергетике с контроля никто не снимает. Они нужны стране. Энергии Президента на это точно хватит.
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