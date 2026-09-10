"Донастраиваем, а не закручиваем гайки" - вопросы лицензирования обсудили на совещании у Лукашенко

Краткий пересказ от ИИ

Вопросам лицензирования отдельных видов деятельности сегодня было посвящено большое совещание во Дворце Независимости. Обсуждали правила работы - с четкими правами и обязанностями, в том числе для частников, которые приходят в такие народные отрасли, как медицина, образование, сфера услуг. Вопрос принципиальный, так как касается здоровья и безопасности. Поэтому Александр Лукашенко ориентирует действовать решительно, в интересах людей и государства. В то же время перед принятием любого документа важно изучить настроения в обществе и профессиональной среде.

Совещание у Президента: лицензирование отдельных видов деятельности

Зарекомендовавшая себя практика: перед принятием каких-то решений наиболее острые и социальные вопросы выносят на уровень Президента, чтобы послушать разные мнения. Проект закона "Об изменении законов по вопросам лицензирования" находится в парламенте. После сегодняшнего обсуждения документ ждут не просто изменения, а тотальная переработка.

Александр Лукашенко попросил парламентариев уделить серьезное внимание этому вопросу: "Нужно прежде всего депутатам встряхнуться. Грамотные люди. Вместе с заинтересованными людьми сесть и проработать этот законопроект. И не просто "изменения и дополнения", а в целом посмотреть на этот закон".

38 видов деятельности в Беларуси подлежат лицензированию

В Беларуси сейчас 38 видов деятельности подлежат лицензированию. По сферам - это защита жизни и здоровья (медицина, фармацевтика, реализация алкоголя, табака), образование, финансы, юридические услуги. Само понятие "лицензирование" у многих ассоциируется с ограничениями. Но белорусский подход исключительно про работу в рамках закона.

Говоря о самом термине "лицензирование", Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры. "В основе лежит разрешение. Есть лицензия - иду работаю. Могут быть и ограничения, - сказал он. - Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача - защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться (вот, лицензирование - это лишнее регулирование и так далее), если речь идет о серьезных вещах".

По словам Александра Лукашенко, нужно в законе определиться по вопросу масштабов лицензирования, в том числе изучив практику в других государствах. "Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Поэтому я и настаиваю на его переработке полностью, а не только дополнении и изменении", - подчеркнул белорусский лидер.

С 2023 года лицензия перестала быть бумажным документом и перешла в цифру. Теперь достаточно QR-кода. У государства и различных организаций сократились затраты на хранение, изготовление и дублирование лицензий.

С 2030 года планируется перевести все делопроизводство, связанное с лицензированием, в электронный вид через единый реестр лицензий. Но Глава государства и в этом вопросе просит идти от жизни.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Лицензия - это цифровой документ. Обязанность регуляторов, если субъект хозяйствования обратился за бумажным носителем, его выдать. Но за это время еще не было фактов, чтобы субъекты хозяйствования обращались за выдачей лицензии на бумаге. Поэтому эту обязанность госорганов мы отменяем, как ненужную".

Второе направление связано с цифровизацией. По его словам, для получения лицензии необходимо предоставить комплект документов, который называется лицензионным делом. В государственном органе хранится заявление и подтверждение соблюдения всех лицензионных требований. "Мы предлагаем внести эту папку (документов - Прим. ред.) в электронном виде в наш реестр лицензий. С 2030 года мы обяжем полностью перевести все делопроизводство, связанное с лицензированием, в электронный формат через "Единый реестр лицензий", - рассказал Юрий Чеботарь.

"С 2030 года для того, чтобы субъекты хозяйствования подготовились. Для всех сегодня это удобно. Такая возможность уже сегодня есть. С прошлого года через "Е-Паслуга", - добавил Юрий Чеботарь. - Лицензирование касается юридических лиц. Сегодня многие услуги, которые они уже проводят в рамках регистрации, получения банковских счетов, общения с МНС, счета-фактуры, все это в электронном виде. Сегодня на бумажном носителе никому даже лицензия уже не нужна. Для них это проблем не составляет".

"Мужики, если нет проблемы, хорошо. Но я обращаю ваше внимание, чтобы мы, забежав вперед, не выкинули за борт тех людей, которые пользуются этими бумажками", - предупредил Президент.

Лицензирование дополнительного образования детей и молодежи

В образовании у нас все виды подлежат лицензированию, кроме дополнительного. Это кружки и секции (музыка, танцы, рисование и так далее), куда ребята приходят во внеурочное время. В такой сфере, которая касается наших детей, нельзя допустить проблем. Президент не хочет ненужного напряжения в отрасли или обществе, но порядок навести надо.

Лукашенко: Сфера образования - отрасль государствообразующая

"Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты, - сказал Глава государства. - Ни в коем случае не надо излишне смотреть по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Конечно, мнения мы будем всегда учитывать".

"Основное требование в данном вопросе - защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей. "Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов. Как бы кому-то это ни нравилось", - отметил белорусский лидер.

Защитить детей и обеспечить равные условия работы для государственных и частных субъектов

Государство обеспечит контроль. Дополнительное образование должно быть безопасным и качественным. Чтобы не получилось, что там работают те, кого и на пушечный выстрел нельзя подпускать к этой сфере.

"Те педагоги, которые работают с нашими детьми, вне зависимости от формы собственности, должны иметь профильное педагогическое образование", - считает министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, это должны быть педагоги и люди, которые не привлекались к ответственности за экстремистскую деятельность, распространение наркотиков или нарушение половой неприкосновенности. Ведь такие деяния представляют реальную угрозу для наших детей. "Поэтому сегодня Президент еще раз сказал, что если есть вопрос, если есть проблема, ее необходимо решить. И здесь не надо ждать изменения законодательства. В наших руках есть все инструменты. Срок поставлен до 1 января следующего года", - отметил он.

Лицензирование монтажа и обслуживания домофонов

Прозвучало еще одно предложение - лицензировать монтаж и обслуживание домофонов. Эта сфера, где четкое регулирование поможет, наконец, навести порядок. Установить правила для частных компаний и ИП.

Президент высказался о нем с некоторыми критическими замечаниями. Глава государства обратил внимание, что в белорусских городах домофоны установлены практически в каждом подъезде и, соответственно, их общее число по стране значительное.

Александр Лукашенко также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ. "Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?" - уточнил Президент.

Функции единого оператора по обслуживанию домофонов - у Департамента охраны

Сейчас в Беларуси нет единого оператора, который бы занимался установкой и обслуживанием домофонных систем. В перспективе такие полномочия на себя возьмет Департамент охраны МВД. Он же будет ответственен за выдачу лицензий частным лицам.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Что такое лицензия? Мы отвечаем за качество, качество персонала, который будет обслуживать, качество техники, которая будет устанавливаться".

МВД предлагает на данный момент создать единого оператора, который в случае возникновения чрезвычайной ситуации сможет одновременно открывать все подъезды. "Мы уже на сегодняшний день разработали такую программу и дистанционно можем это делать. Во многих странах используют домофонную систему для оповещения населения. Опять же, в случае чрезвычайной ситуации либо каких-то других вопросов, доведение информации. И, естественно, это безопасность людей. Опять же, открыть все подъезды, чтобы эвакуировались, зайти экстренным службам, МЧС, Минздрав, если нужно оказать помощь людям. То есть это очень серьезные вещи. Президент поддержал нашу инициативу, - рассказал он. - Я считаю, положительно очень одобрил и сказал, что касается безопасности людей, делать это очень оперативно".

Предлагаемые изменения для частного сектора здравоохранения

Еще одни изменения коснутся требований к работе в частном секторе здравоохранения. Чтобы получить там работу, медикам нужно будет отработать в госучреждении 7 лет вместо 3 - как сейчас. И обязательна первая категория, в том числе для средних медработников.

"Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса? Или нет?" - задал вопрос глава государства.

"И вообще нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорим: "Вот, давайте равные условия и прочее". А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что упирается в ценообразование, в цену", - добавил Глава государства.

"Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? - спросил Александр Лукашенко. - С другой стороны. Если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере?"

Повышение стажа и наличие категории - это пока только предложение. Вопрос еще пройдет общественное обсуждение, в том числе в профессиональной среде врачей.

Новые требования к врачам частных медцентров отправлены на доработку

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Сегодня идет рост количества врачей, которые работают как в частных структурах, так и в государственных клиниках. В частной медицине на сегодняшний день работает 7197 врачей".

Глава государства сегодня поставил важную задачу - не просто поверхностно решить проблемы, а подойти к вопросу системно, отметил он. "Государственно-частное партнерство - это все то, что есть во всем мире. И в этом отношении наша страна не должна быть исключением, - считает Александр Ходжаев. - И мы постараемся за самые короткие сроки определить направления и тренды, которые предложим к обсуждению и к утверждению. До 1 января поставлены сроки для исправления той ситуации, которая на сегодняшний день вызывает опасения или обоснования того, как должно быть".

Как по предложениям для здравоохранения, так и по любому другому вопросу - Президент всегда ориентирует - спросить в первую очередь мнение людей. Им с этими новшествами жить и работать. Каковы риски и целесообразность и решат ли предложения поставленные задачи? Не должно остаться никаких пробелов. Другой вопрос - скорость принятия решений и сопровождающая все это бюрократия. Предстоит найти оптимальные подходы.

Публичное обсуждение законопроектов и подходы по дебюрократизации

Президент еще раз обозначил основной подход: "Не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. Представлять надо Президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно - иметь определенное заключение, как люди воспринимают те или иные проекты, прежде чем они станут законами. Законодательство должно быть максимально стабильным".

"Завтра мы принимаем какой-то ведомственный закон, прописываем в нем то, что потребует изменения в этот фундаментальный основной закон о лицензировании. А дальше будем принимать подзаконные акты, законы и так далее, которые будут требовать изменения в основной закон. Как бывший депутат, не совсем понимаю, зачем это. Это же формальность. Если мы в новом ведомственном законе приняли какую-то норму, мы же понимаем, что понадобятся изменения в основной закон. Вопрос в том, как этого избежать. Подумайте, это вопрос для парламента и вас (министра экономики. - Прим. ред.) как инициатора. Теоретически важный вопрос, перетекающий в практику".

Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования

Минэкономике и парламентариям предстоит найти конкретные решения и ответы на эти вопросы. Подходы к новациям в сфере лицензирования доработают.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Если говорить о лицензировании, и сегодня этому было посвящено очень много времени, то со стороны государства это ограничение или это создание условий? Все-таки мы рассматриваем закон как создание условий, прежде всего, как раз таки для равной конкуренции среди субъектов. Конечно, было бы неправильно, если кто-то выполняет все условия, обучает своих сотрудников, проводит соответствующие мероприятия, а кто-то рядом не выполняет и конкурирует. Конечно, это неправильно. Для этого как раз таки и есть лицензирование в особых сферах деятельности, важных для государства, для граждан и так далее".

"Поэтому в этом плане вносимые изменения и предложения были отработаны нами с позиции того, чтобы стало легче и субъектам хозяйствования. И граждане были уверены, что соответствующие услуги предоставляются комплексно, профессионально и, конечно, с соответствующим подходом со стороны субъектов хозяйствования", - добавил Юрий Чеботарь.

Поручение Президента: дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса

Так уж повелось в нашем обществе, как только возникает какой-то резонанс - это обязательно дойдет до Лукашенко. Люди стали жаловаться на слишком назойливую рекламу казино - как в городе, так и всплывающую в байнете. Президент сегодня тоже на это обратил внимание и потребовал навести порядок в игровой сфере.

"Как они называются у вас: "крути гуся" (известный рекламный слоган одного из онлайн-казино. - Прим. ред.) - везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, (будто. - Прим. ред.) это моя семья этим занимается. Моя семья… Как раз меня третируют каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, - сказал глава государства. - Что творится в стране: у нас все гуся этого крутят. Обратите внимание, Дмитрий Николаевич (глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Прим. ред.), серьезно этим займитесь", - поручил белорусский лидер.

"Что это такое? У нас онлайн-казино, и казино вообще, и прочее. Я уже запутался в этих понятиях", - отметил глава государства.

Дмитрий Крутой в ответ заверил: "Все зарегулировано, товарищ Президент".

"Ну оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино", - заметил глава государства. - Какие-то "Фонбеты" (речь о букмекерской компании, работающей на рынке Беларуси. - Прим. ред.) и прочие".

Александр Лукашенко также обратился к председателю Комитета государственного контроля Василию Герасимову: "Дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут: "Вы знаете, мы теряем какие-то… (средства. - Прим. ред.)". И такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то "серьезные" направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 млн долларов".

"Это вранье", - отметил председатель КГК.

"Так это ж какие обороты в этом! Поэтому отступления от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти "Фонбеты" и казино. Да, они где-то платят деньги, да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим. ред.), этими всеми плакатами и этими рекламами, - обратил внимание глава государства. - У нас же чистая, красивая, для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорят его (КГК. - Прим. ред.) контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства".

"Я знаю, что ты занялся этой проблемой. Подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги", - резюмировал Александр Лукашенко, обращаясь к Василию Герасимову.

Работа над трансформацией законодательства продолжится. Усовершенствование законов по вопросам лицензирования продиктовано временем и направлено на улучшение качества оказываемых услуг. Глава государства поручил доработать подходы к новациям в этой сфере. По каждому отдельному направлению будет учитываться мнение общественности и профильных специалистов.