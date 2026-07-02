Дорожная карта и бизнес-контракты - лидеры Беларуси и Индонезии провели переговоры в Джакарте

Минск - Джакарта. Почти 9 тыс. километров друг от друга. Но 2 июля это расстояние стало значительно короче. Александр Лукашенко посетил Индонезию с официальным визитом.

И это не просто ряд протокольных встреч. По итогам переговоров лидеров двух стран подписан пакет документов, одобрена дорожная карта на 5 лет вперед.

Более того, белорусский бизнес уже заключил контракты на десятки миллионов долларов. Молоко и техника, фармацевтика и технологии, совместные предприятия и безвизовый режим.

Беларусь и Индонезия нашли друг в друге то, чего не хватало каждой.

Официальный визит Лукашенко в Индонезию

Столица Индонезии находится на знаменитом острове Ява, самом густонаселенном в мире. Половина населения страны (это между прочим будет 150 млн человек) умещается на территории, которая вдвое меньше Беларуси. Прежде голландская колония, но с середины прошлого века индонезийцы живут независимо на всех своих 17 тыс. островах. В Джакарте, как и в Минске, есть свой Дворец независимости.

По пути на переговоры туда кортеж белорусского Президента будет сопровождать почетный эскорт мотоциклистов, а на площади у резиденции президента Индонезии присоединится еще и конная гвардия. Именно здесь проходят главные государственные события. Это будет торжественно и эффектно.

Александр Лукашенко прибыл в Джакарту накануне и уже успел погрузиться в повестку общих проектов и вопросов. Это второй визит белорусского Президента в эту страну. Первый случился 13 лет назад, тогда заложили неплохую основу. Но именно сейчас пришло время полного апгрейда двусторонних отношений.

Переговоры лидеров Беларуси и Индонезии в Джакарте

Если что - протокол не перепутал: по здешней традиции гость всегда занимает место под флагом Индонезии, а сам индонезийский лидер в этот раз - под белорусским. Высший пост в стране Прабово Субианто, который сделал военную карьеру, поработал в бизнесе, был депутатом, занял в 2024-м. И с этого момента диалог Минска и Джакарты заметно оживился. С подачи лидеров зачастили правительственные делегации. О том, что Беларусь заинтересована в продвижении партнерства, Александр Лукашенко напишет в книге почетных гостей.

И хоть страны в разных регионах мира, Индонезия как и Беларусь старается выстраивать независимую и активную внешнюю политику. Не лезет на рожон, но по максимуму использует преимущества сотрудничества с глобальными игроками: Китай, США, Индия. Так о зоне свободной торговли, например, Президент Субианто договаривался и с ЕС, и с ЕАЭС. Прагматичный подход - это и в белорусском стиле.

Лукашенко: Для белорусов работы в Индонезии достаточно

"Наши министры, члены правительства с индонезийской и с белорусской стороны вчера встречались и обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы - Беларуси в Индонезии и Индонезии в Беларуси. Я абсолютно убежден, что о многом уже договорились", - отметил глава государства.

"Поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочек и бюрократии действовать. Только вперед", - заявил белорусский лидер.

К этому визиту шла самая серьезная подготовка. Еще прошлым летом президенты договорились, что проведут встречу и обсудят конкретные направления сотрудничества. За это время наш товарооборот значительно подрос, но лидеры хотят обсудить все направления работы и все моменты сотрудничества, которые принесут пользу и Минску, и Джакарте.

Оказывается, общение президентов стартовало еще накануне. Непубличный формат нередко практикуют на высшем уровне.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Работа идет постоянно. Даже сейчас в узком составе Президент приоткрыл то, что мы, например, в Индонезии не освещали. Вчера у Президента были такие серьезные переговоры с представителями политических и деловых кругов Индонезии. Это была такая своего рода подготовка к сегодняшней основной части визита, но это, конечно, не было единственным рабочим мероприятием первого дня официального визита. Вечером состоялась встреча с президентом Индонезии. Мы о ней не рассказали, потому что это такая внутренняя часть работы. Да, это в программе у нас значилось как неформальный ужин, но, во-первых, полноценная встреча, полноценный разговор в достаточно широком составе с участием членов делегации состоялся у президентов до начала этого ужина. Мы же с вами понимаем, что любой обед, любой ужин на уровне глав государства - это абсолютно полноценный рабочий формат. Даже еще более широкий и еще более продолжительный, когда на протяжении полутора, может быть, даже и двух часов все самое важное президенты уже начинают обсуждать, чтобы сегодня в том числе уже принимались какие-то решения, еще более конкретно шел разговор за закрытыми дверями в узком составе".

Из минусов для стран, конечно, - расстояние и логистика. Но важно видеть позитив, а он в том, что государства дополняют друг друга. Индонезия - крупнейшая страна в этой части света, растущая экономика с серьезной заявкой на региональное лидерство. А еще точка входа на площадку Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это емкий рынок АСЕАН под 700 млн человек. Сама Индонезия - экспортер того, что нужно и Беларуси: пальмовое масло, рыба, рис, каучук, кофе, электрооборудование.

Лукашенко: Вы всегда можете на нас рассчитывать

"Вы всегда можете на нас рассчитывать. Можете с территории Беларуси работать на Европу. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались", - сказал Президент.

"Потенциал нашего сотрудничества значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство. Но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а делаем это во благо наших стран и народов", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы с Вами (президентом Индонезии - прим. ред.) едины в намерении помочь деловым кругам максимально использовать преимущества, которые дает новый торговый режим", - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы, например, вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобили и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям.

"Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии", - сказал глава государства. Он отметил, что подготовка индонезийских специалистов возможна и в белорусских учреждениях образования. Это нужный, но долгий путь. Более короткий и уже апробированный Беларусью в других странах мира - обучение инженеров непосредственно на местных производствах, на конвейерах.

Амбициозные планы Минска и Джакарты

Стремление к продовольственной безопасности (а для почти 300-миллионой страны это суперактуально) подтягивает поставки калия, пищевиков и сельхозпроизводителей. Техникой и молочкой, например Индонезия обеспечивает себя не больше чем на треть. Так что спрос на эти товары будет только расти.

"На сегодняшний день заключены уже контракты на поставку сухого молока в Индонезию на сумму более 76 млн долларов США. Это порядка 20 тыс. т сухих молочных продуктов. И вообще такая динамика и стремление до 100 тыс. т сухих молочных продуктов покупать у нас, конечно же, по конкурентоспособным ценам. Поэтому мы говорим о том, что наша продукция конкурентоспособна, мы готовы к такому тесному сотрудничеству, - рассказал Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. - Также мы проговорили вопросы об оказании содействия нашими экспертами в части мелиорации, потому что Индонезия в прошлом году обеспечила свою продовольственную безопасность в части обеспечения населения рисом. И, конечно же, мы договорились об обеспечении наших коллег и работе в направлении создания ими предприятий по переработке молока".

Беларусь и Индонезия подписали ряд документов

По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов. Заключены меморандумы по промышленной кооперации, в культуре, здравоохранении. В этих сферах у индонезийцев большой интерес.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы сегодня работаем по треку образования, по треку фармацевтики, данный вопрос обсуждался с представителями министерства здравоохранения, с которыми мы встречались, и представителями тех фирм, которые на сегодняшний день заинтересованы в продвижении своих препаратов на территории Республики Беларусь. Наши представители взаимодействовали с ними для того, чтобы ознакомиться с той линейкой и достигнуть договоренности по продвижению наших препаратов здесь. Конечно, мы ждем наших партнеров в Республике Беларусь для того, чтобы показать производство. Показать тот объем формата лекарственных средств, объем формата образовательных услуг, которые у нас есть. И в этой части, конечно, мы видим заинтересованность. Документ, который мы сегодня подписали, является фундаментом той работы, которая сегодня будет выстраиваться в максимально короткие сроки".

Но главное - одобрена дорожная карта сотрудничества. Это план, по которому готовы работать Минск и Джакарта в ближайшие 5 лет. Подводя итоги для прессы, президенты - и это будет заметно даже без слов - будут явно довольны результатом.

Президент о совместных договоренностях с Субианто

"Я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов всей делегации, представителей бизнеса мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов", - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что этот визит он с индонезийским коллегой планировал еще год назад. "Это я говорю для того, чтобы в Беларуси понимали, что данный визит абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, дорожную карту, что мы и сделали", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы. Еще раз хочу заверить: все, о чем мы договорились, мы реализуем. Да, мы не такая гигантская страна, как Индонезия. Но у нас есть то, что нужно вам", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что речь не просто о торговле товарами, производимыми в Беларуси или Индонезии, но главное - это технологии. "Технологии, в которых вы нуждаетесь. Вы диверсифицируете все. Вы не хотите быть зависимыми от какого-то одного государства. Вы хотите иметь в Индонезии от максимума государств мира. И чем больше, тем лучше. В этом тоже суть вашей независимости. Поэтому мы счастливы, что вы выбрали нас", - сказал Президент.

Краткосрочный безвиз, прямой рейс, открытие посольства - такой набор решений поможет стать ближе людям. Что касается экономики, то здесь серьезные задумки по промышленной сфере. Для Индонезии, которая сегодня крупнейший экспортер пальмового масла, угля и никеля, это много значит. Присутствовать здесь стремятся многие мировые производители машин.

В числе приоритетов и развитие двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. "Мы открыты для реализации совместных взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией, - заявил глава государства. - Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией".

Прабово Субианто: Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии

Прабово Субианто, Президент Индонезии:

"Этот визит подчеркивает нашу дружбу, которая укрепляется в глобальной динамике, что постоянно изменяется. Беларусь является важным партнером Индонезии в Евразии. И мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды. Надеюсь, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче, сотрудничество принесет реальную пользу для народов обеих стран".

Прабово Субианто приедет лично в аэропорт, чтобы проводить Александра Лукашенко. Президенты будут тепло прощаться у трапа. И здесь услышим финальную договоренность.

Так сложилось что Индонезия расположена в очень подвижной точке нашей планеты. Грозят то вулканы, то цунами. Хотя - если в целом - штормит сегодня весь мир. И в таком мире особенно ценно опираться на надежных партнеров.