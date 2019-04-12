Доверительный разговор Президента с резидентами Парка высоких технологий

Беларусь - ІТ-страна! Такая задача, поставленная Президентом еще несколько лет назад, казалась амбициозной. Но уже сегодня понятно, тогда заглянули в будущее и не прогадали. Принятие революционного декрета № 8 - большое доверие со стороны лидера ІТ-сообществу. Ведь развитие инновационной сферы - хороший задел для экономической независимости страны. Александр Лукашенко часто напоминает: любые предложения и решения должны быть эффективными и приносить пользу государству и народу. Как раз такой пример и результаты работы Президенту сегодня продемонстрировали в нашем Парке высоких технологий. Менее чем за два года с момента принятия декрета Беларусь стала лидером на рынке ІТ-услуг. Только за 2018 экспорт парка составил почти полтора миллиарда долларов. Кроме того, работа программистов сегодня подкрепляет и экономику традиционную: новые возможности открываются для сельского хозяйства, промышленности, медицины и образования. Это особенно важно для Беларуси, главное богатство которой не углеводороды в недрах, а люди! Голограммы и умные роботы. Спутники, помогающие фермерам в полях. Уже сегодня виртуальная и наша с вами реальность существует не отдельно, а вместе. Андрей Кривошеев о технологиях, которые изменят жизнь каждого.



От рождения до современного бизнес-успеха. Парк высоких технологий - это не здания, земля или отдельные компании. Это мечта Президента и власти найти нашу национальную нишу в мировом рынке, еще одну опору белорусскому суверенитету. Это мечта айтишников жить в своей стране, но добиться успеха в мировом масштабе. Это мечта родителей и общества в целом - видеть, как дети превосходят их собственный успех. Когда три мечты сошлись в одной точке, родилась целая отрасль, которая сегодня претендует на масштабы всей страны, ІТ-страны и нашей ІТ-Беларуси.



Именно о своей о мечте с порога Парка высоких технологий рассказывает ныне глыба индустрии Дмитрий Гурский. Начинали с братом в лихие 90-е как обычные ребята из провинции. На бабушкином воспитании и тяжелом крестьянском труде. Цифровизация открыла новый мир. Теперь приложения - в топе американских рейтингов. Но уехать из своей Беларуси силой не заставишь. Такая мечта.



Так же откровенно Дмитрий признается: когда Президент заказал цифровую революцию у самих айтишников - знаменитый ныне 8-й декрет, не поверили. Когда подписал без правок и наперекор бюрократии - глаза загорелись. Не каждый день и не в каждой стране могут доверить строить новую страну с новыми правилами и горизонтами.



Цифровая экономика ПВТ в цифрах - это бурлящий идеями и разработками кластер, от новичков стартапов до гигантов, не только в наших, но и в мировых масштабах. Более 500 компаний и свыше 45 000 сотрудников. В 2017 суммарный экспорт впервые перевалил за психологическую планку - миллиард долларов. По итогам прошлого года было 1 415,8 млн долларов. Причем это чистый приток валюты в страну, и взамен он не требует выкачивать нефть или губить экологию. Интеллектуальный продукт во всех смыслах.





Как работает революционный декрет о цифровизации в жизни и как цифра меняет нашу повседневность - от станка до гаджета и спорта. Наконец, чем еще поддержать стахановцев ІТ-отрасли? Именно за таким откровенным диалогом с резидентами парка в инкубатор цифровизации сегодня приезжает Президент. Встречают по-домашнему, но и немного в американской традиции - как отца-основателя.



Зная практичность Президента - за словом всегда должно идти дело, первое, что показывают, - выставку работающих и зарабатывающих проектов. Модные 3D-голограммы - новая отрасль в рекламе и пропаганде спорта, экономики, страны. Подарок Президенту будет украшать символ государственности - Дворец Независимости.



Систему гипервижн презентовали в Лас-Вегасе, сегодня уже работает в семидесяти странах мира, но совсем не виртуальное сердце разработки патриотично бьется в Минске. Такая живая картинка создается силами двухсот человек.



Разработчики шагают быстрее времени и рынка: в планах не только реклама, но и образование. Голограмма способна за секунду поменять изображение, скажем, на геометрическую фигуру или макет планеты.



Несколько почти дирижерских жестов - готова карта операции. Не айтишники, медики со стажем уверяют: в двух случаях из трех хирургия прошла быстрее и эффективнее.



Есть и слабое место - сегодня в Беларуси лишь несколько врачей готовы работать с voka.io. Реальное образование не успевает за виртуальным прогрессом. Причину скорости новаций изящно и одной фразой описывает директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский: "Минск - это рай для программистов". Фраза ценна еще и тем, что принадлежит американскому инвестору. Большое видится на расстоянии.





Взрывной рост цифровых продуктов, их мировой уровень и премиальные рынки США, Евросоюза и Азии стоят на трех "китах" госполитики: Декрет, личная поддержка Президента и стабильность в стране. Именно поэтому не от нас утекают мозги, а к нам тянется интеллект от соседей и со всего мира. Да, в Штатах можно заработать, но в Беларуси, кроме этого, можно создать и реализовать свою мечту, изменить мир и Беларусь в мире.



Компания "СОЛАР" - пример новой волны разработчиков в парке. Занимается созданием лазеров и оптики для науки, медицины, промышленности. Например: маркировка кабелей для пассажирских самолетов таких гигантов как Airbus и Boeing. Не мы летим к ним, они тянутся к нам за новациями.



География поставок: в более чем в 30 стран мира от Японии до США. За воздухом, на очереди покорение еще одной стихии - Земли. Специальный лазер будет до одной промилле контролировать качество руды. И это только наши, а ведь под декрет и президентские гарантии в страну пришли импортные гиганты. Корейская компания, третья по величине капитализации в своей стране, открывает классы и лаборатории именно в Беларуси.



Если собрать все истории успеха - получится целая энциклопедия цифровизации, обобщает Президент. Но добавляет: я об этом знаю в деталях и хочу услышать, чем еще власть может поддержать IT-индустрию. Говорим откровенно, доверительно, без купюр.





Креативное поколение, да еще в сфере высоких технологий агитировать за независимость уже не надо. По словам Всеволода Янчевского, что в человеческом измерении, что в финансовом - Беларусь привлекательна для талантов.



К слову, Беларусь так стремительно ворвалась в цифровую эру, что общество вспомнило антиутопии - искусственный интеллект, что станет умнее человеческого и возьмет управление на себя. В чьих руках будет кнопка, шутит Президент народными фобиями.



Так же доверительно, но уже без иронии, о том, как заземлить высокие технологии в реальной белорусской экономике. IT-сфера - это же не облако данных в Интернете. Это люди и компании, которым, как и всем белорусам, нужно качественное продовольствие, хорошие машины и дома, одежда, услуги. Лидер вспоминает многое: от БелАЗа до земель сельхозназначения спасла природная белорусская бережливость. Народными словами - "жадность" к созданному трудом прошлых поколений.



Концентрированно запрос IT-сообщества формулирует венчурный инвестор Виктор Прокопеня. Трио предложений: тотальная цифровизация образования, поддержка на высшем уровне в риторике и гарантиях для новых резидентов и, как ни странно, свое Министерство цифровизации, т.е. чиновник высокого ранга над свободным рыночным бизнесом.



Министерство и поддержка - здесь мгновенная реакция Главы государства. Цифровизация войдет отдельным блоком в главные тезисы года - Послание народу и парламенту. Через этот формат и будущие выступления в страну пригласят новых IT-игроков. Безусловно, с гарантиями. По Министерству Президент поручает в кратчайший срок найти решение и, не ломая структуры правительства, вписать цифровизацию в систему властных координат.

Сложнее с образованием. Тезис, что со школьной парты нужно соприкасаться с новой реальностью, учить языки, убрать бюрократию и макулатуру из учительской нагрузки, Президент разделяет полностью. Но в реальной жизни, если заземлить высокие цели, окажется, что и носителей иностранного языка в школах не много, гаджеты уже сопровождают учебники, но содержание или модным словом "контент" важнее формы. Да и главное препятствие для новаций в школе - это не законы или правила, а человеческие отношения. Учителей и родителей к воспитанию детей. Свежий пример - бездумные нормативы и охранники в школах.





Справедливости ради, Президент поручил проверить остатки бумаготворчества в школе и пообещал еще раз лично изучить изменение статуса администрации парка. Сейчас это госкомпания, а значит, порядок и поддержка бизнеса во властных кабинетах. Но сложно по своему усмотрению вкладывать деньги в то же образование. Нужно согласовывать траты. Если откровенно, то государство в таком космически важном деле не хочет обжечься на коррупции. Впрочем, еще откровеннее и с надеждой на взаимность, - в самом финале доверительного разговора - давайте создадим общую IT-страну, справедливую и порядочную.



