Лукашенко назвал любимый зал Дворца Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с молодежным активом рассказал, как сложилось, что Дворец Независимости в Минске имеет нынешний облик и каким его представлял глава государства, пишет БЕЛТА.

На мероприятии было упомянуто о десятилетии Дворца Независимости, и в связи с этим прозвучал вопрос, доволен ли Александр Лукашенко тем, каким получилось здание и удалось ли реализовать все задуманное.

"Если абсолютно искренне, если бы мне после этой стройки пришлось строить что-то фундаментальное, знаковое, я бы сделал все по-другому", - сказал глава государства.

По его словам, он бы использовал больше архитектурных элементов из прошлого, возможно, даже древней истории Беларуси. Однако Александр Лукашенко в данном случае доверился мнению архитекторов и проектировщиков. "Меня убедили, что это должно быть "хайтековское" здание, - отметил Президент. - Меня убедили сделать его таким, что Дворец Независимости все-таки должен быть построен в таком стиле современном. Я бы построил по-иному".

Александр Лукашенко в целом отметил, что в Минске немного так называемых стекляшек. Тем не менее они есть, и подобные объекты строились осознанно, так как подобная архитектура вызывала восхищение людей, побывавших в западных странах. "Небоскребы в Нью-Йорке. Меня они не привлекают, но, конечно, впечатляют", - привел пример белорусский лидер.

"В отдельных местах, не перегружая ничего, по моему поручению они ("стекляшки". - Прим. БЕЛТА) были построены", - пояснил Президент. На центральных проспектах столицы эти современные здания соседствуют с архитектурой, которую принято называть сталинским ампиром. Эти объекты поддерживаются в хорошем состоянии, их внешний вид производит впечатление даже по прошествии многих лет. "Прошло время - и восхищаются. Ну, мы умеем по прошествии лет восхищаться тем, что недооценивали вчера", - заметил по этому поводу Александр Лукашенко.

На уточняющий вопрос, какой у него любимый зал во Дворце Независимости, Президент ответил, что ему нравится Зал торжественных церемоний: "Это величественный зал".

Александр Лукашенко также отметил позитивную атмосферу, которой отличается Зал вручения государственных наград. Ведь там собираются самые достойные, заслуженные люди страны. "Мне интересно с такими уникальными людьми встречаться", - сказал белорусский лидер.

Говоря о том, какой очередной знаковый объект предстоит построить в Беларуси, Президент назвал масштабный выставочный комплекс возле минской кольцевой дороги. По форме он будет выполнен в виде летящего аиста. Этот центр нужен, чтобы люди приходили и гордились достижениями страны.