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Дзержинск мы будем очень серьезно развивать - Лукашенко

Дзержинск мы будем очень серьезно развивать - Лукашенко

По словам главы государства, в ближайшем будущем, возможно, в следующей пятилетке, власти планируют как минимум начать, а может, и реализовать давнюю мечту: связать скоростным железнодорожным транспортом со столицей близлежащие города.

"Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи. Должна быть железная дорога, а по ней должна ходить очень быстрая техника,

- отметил Александр Лукашенко. -

Чтобы за 20 минут человек мог из Дзержинска доехать до Минска. Тогда не будет проблемы с работой. Человек может жить в Дзержинске (почти как на курорте вы здесь живете), а в любое время приехать в Минск для того, чтобы работать".

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