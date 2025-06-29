ЕАЭС 2.0, неформальное общение лидеров, подарки на высшем уровне - в рубрике "Время Первого"

ЕАЭС сегодня больше чем экономика и не просто интеграционное объединение. Мир необратимо меняется, рушится привычный уклад, идет большое сражение на геополитической карте. Говоря простым языком, планету все отчетливее делят на своих и чужих. Санкции, закрытие рынков, запреты и ограничения. Если Запад выбрал тактику самоизоляции и хаотизации, значит, нужно активнее развивать свое пространство доверия и развития, которое должно стать важным центром силы.

Крепкий Евразийский союз - один из элементов многополярности, наша гарантия и страховка от дальнейшей эскалации, внешних шоков и попыток изолировать наши страны от остального мира. Если хотите, важный фактор независимости. При этом заметьте, развитие ЕАЭС в целом отражает дух времени. Региональные союзы в глобальной торговле приобретают все большее значение, активность смещается в сторону Глобального Юга, растет конкуренция за рынки, ресурсы и новые источники роста. Нам же огромный общий рынок подарила история. Грех не воспользоваться.

Актуальность ЕАЭС растет быстрее скорости интеграции. Так что острых вопросов внутри блока хватает и их нужно не забалтывать, а решать. Скорость диктует время. И неспроста Президент Беларуси обозначает контуры обновленной версии экономического союза - ЕАЭС 2.0.

Насыщенная международная неделя в Минске обострила задачи, которые сегодня волнуют Евразию. Вопреки скептикам ЕАЭС показал способность находить общие решения и компромиссы. Было немало сказано об успехах, но еще больше о том, какие препоны мешают двигаться дальше.

Философия интеграции от белорусского Президента. Ее эмоционально просто, но очень точно озвучил Александр Лукашенко. И в ее основе одно, но очень важное слово: вместе.

Что первые лица ЕАЭС думают об интеграции? Неожиданности для госпротокола, уникальные кадры неформального общения лидеров, подарки на высшем уровне и заявления на злобу дня.

Не только ЕАЭС, но и США, Украина, Ближний Восток. Когда в Минске все-таки ждут президента Ирана? И как Лукашенко готовится к переговорам? Все покажет "Время Первого".

Это был настоящий евразийский мозговой штурм. Сама "пятерка" ЕАЭС, страны-наблюдатели, а всего почти 3 тысячи гостей из трех десятков государств.

Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России:

"Евразийский союз развивается с очень высокими темпами, которые превышают среднемировые темпы. Мы видим возрастающий интерес к работе ЕАЭС со стороны большого количества стран".

Для лидеров, которые прибывали на Евразийский экономический форум, подготовили небольшую комнату ожидания. У нас есть возможность посмотреть, чем будут угощать глав государств. Это фруктовая тарелка, орехи, сырная тарелка для того, кто проголодался и, конечно же, конфеты "Президент".

Сами президенты в этот момент подъезжали к международному выставочному центру. Александр Лукашенко на правах хозяина приветствовал высоких гостей: Токаева, Жапарова, Путина, главу Кубы и тех, кто еще только хочет стать наблюдателем в объединении - премьера Мьянмы, спецпредставителя сопрезидентов Никарагуа. Расстояние не помеха.

"Для такой страны, как Куба Евразийский союз предлагает целый спектр возможностей, поскольку это пространство для интеграции, которое защищает многосторонность, которое защищает истинную интеграцию, где отношения между странами являются отношениями дружбы, сотрудничества и солидарности. А для Кубы это отношения со странами, с которыми у нас есть давняя историческая традиция", - сказал Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

ЕЭФ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5612a899-16b2-4acc-8f35-b94632ff8fcc/conversions/98594cd9-7816-487e-9308-222c60469867-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5612a899-16b2-4acc-8f35-b94632ff8fcc/conversions/98594cd9-7816-487e-9308-222c60469867-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5612a899-16b2-4acc-8f35-b94632ff8fcc/conversions/98594cd9-7816-487e-9308-222c60469867-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5612a899-16b2-4acc-8f35-b94632ff8fcc/conversions/98594cd9-7816-487e-9308-222c60469867-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кажется, распробовать предложенные закуски лидеры толком не успели. Почти сразу отправились на пленарное заседание Евразийского форума. Мы по ходу заметили еще одно рукопожатие - Владимир Путин пожал руку Николаю Лукашенко.

Александр Лукашенко начнет с позитива в Евразийском союзе, обозначит амбициозную цель на ближайшие 10 лет - удвоить ВВП объединения. Не все, что планировали в стратегии союза, воплотили в жизнь.

"Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке", - отметил белорусский Президент.

Но делать это нужно!

"Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Беларуси. Нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать. Во многом решение этих проблем зависит от нашей евразийской комиссии (аппарата нашего) и глав государств, глав правительств. Нужно находить и настойчиво реализовывать совместные меры, чтобы интеграция давала добавленную стоимость. Чтобы людям было очевидно: самостоятельно, без союза мы бы не смогли это сделать так быстро и так хорошо", - сказал Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске.

Цифровизация, удобная и надежная логистика, общий финансовый рынок. Кооперация в промышленности вместо изматывающей конкуренции и работа над евразийским продуктом. Об объединении усилий и ресурсов во всех сферах Президент скажет метафорой: "Очевидно, что каждой стране нужен космос, но не в каждой стране для этого есть космодром. В рамках союза такой подход верен и в других отраслях".

Путин сделает акцент на усилиях по интеграции финансовой инфраструктуры. "Дистанционный" Пашинян пройдется по цифровой повестке. Токаев начнет с комплиментов в адрес Беларуси и порассуждает, чем может грозить экономике искусственный интеллект. Глава Кыргызстана, как и обещал, скажет о технологических вызовах. Нужно усиляться. Уже после Лукашенко предложит коллегам запечатлеть момент на фоне белорусского силача. По ходу узнали, что БЕЛАЗ добывает и кыргызское золото.

Для того чтобы здесь стоял самый большой в мире самосвал, пришлось укрепить фундамент - понимание того, что пришло время укреплять технологический суверенитет уже есть у всех.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6143d19e-d842-4b8e-bfee-594b37df5648/conversions/266d2202-dc6c-46be-bee1-792d14434164-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6143d19e-d842-4b8e-bfee-594b37df5648/conversions/266d2202-dc6c-46be-bee1-792d14434164-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6143d19e-d842-4b8e-bfee-594b37df5648/conversions/266d2202-dc6c-46be-bee1-792d14434164-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6143d19e-d842-4b8e-bfee-594b37df5648/conversions/266d2202-dc6c-46be-bee1-792d14434164-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Локомотивом интеграции должны стать процессы реальной интеграции в промышленной сфере, т.е. промышленная кооперация. Я говорю не об объединении каких-то активов, а именно сквозные проекты, где мы на практике сможем реализовать весь потенциал, который есть в промышленности и науке наших стран. Тем более что уже создан инструмент финансирования под это".

По его словам, партнеры на это идут так быстро, как хотелось. "Вот то, что я наблюдал в последнее время, по крайней мере уже несколько проектов находятся в стадии такого глубокого зондажа".

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Только свой суверенитет не только технологический, экономический, другие виды суверенитета должны стоять во главе угла, о них должны заботиться. И вот в рамках "пятерки" как никогда пришло время заняться тем самым технологическим суверенитетом".

Обсуждали ли эти темы лидеры на неформальном ужине в тот вечер, остается тайной, а вот что не секрет - то, как он прошел: с хлебом-солью, под цимбалы и с вкусной дегустацией.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Это та же самая рабочая часть, но немножко в другой обстановке. Мы понимали, что здесь не может не быть самого настоящего красивого душевного белорусского колорита. Не обошлось без белорусских драников. Всегда все высокие гости заказывают: "Приготовьте настоящие белорусские драники". Без этого не обходится ни одно мероприятие, ни один обед или ужин у нас в стране".

Уже утром саммит ЕАЭС начался с небольшой неожиданности для госпротокола. Собираться все вместе лидеры должны были в знаменитой Зеленой гостиной, но Александр Лукашенко дает поручение сразу пригласить уже приехавших начать без чайных церемоний. Протокол невозмутим.

Но небольшой стресс-тест разве что для службы безопасности - лифт лишь для лидеров.

"Наше объединение привлекает к себе внимание в мире. Одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты, и подключаются к нашему союзу. Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас", - подчеркнул белорусский лидер.

Владимир Путин, Президент России:

"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно, не переставая".

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Все главы государств показали образец, как нужно очень компактно и очень результативно работать, потому что, во-первых, поражает то, что все главы государств абсолютно в теме вопросов, в том числе те, которые были поставлены неожиданно, а глава белорусского государства расширил повестку дня узкого состава. И вместо предварительно запланированного одного вопроса было вынесено 4 достаточно серьезных, очень серьезных вопроса. И очень здорово, что главы государств конструктивно обменялись. И даже если не приняли решение, то обозначили те пути, которые дают решения после их проработки на уровне Совета ЕЭК либо на уровне правительств".

Видеоформат участия в саммите вынужденно выбрал и президент Ирана. Хотя визит готовился, пришлось перенести.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

"Пока еще сроки и даты визита не определены, но мы рассчитываем, что можем его реализовать в 2025 году".

"Мы желаем нашему коллеге всяческих успехов, а народу Ирана, нашему близкому народу, - преодолеть все проблемы, которые сегодня возникли", - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусской дипломатии уверен, что "горячий" Ближний Восток мог бы грозить большим расколом Европе.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f46367be-398b-41b0-b20e-9b54abffaf97/conversions/aefb2cc7-51a7-4c43-bf29-f2f02ca627a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f46367be-398b-41b0-b20e-9b54abffaf97/conversions/aefb2cc7-51a7-4c43-bf29-f2f02ca627a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f46367be-398b-41b0-b20e-9b54abffaf97/conversions/aefb2cc7-51a7-4c43-bf29-f2f02ca627a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f46367be-398b-41b0-b20e-9b54abffaf97/conversions/aefb2cc7-51a7-4c43-bf29-f2f02ca627a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Конфликт на Ближнем Востоке будет иметь гораздо более катастрофические последствия как раз для Евросоюза, - уверен министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. - С учетом того, что и ресурсов у них поменьше, даже практически по многим позициям практически нет. И им надо вкладывать куда-то деньги, надо каким-то образом привлекать к себе рабочую силу и какие-то ресурсы. Перекрытие этих всех каналов - очень серьезный будет вызов. Кроме того, в этот конфликт, мы видели сейчас… Вот Иран. Рядом Пакистан заявил, что он готов прикрыть Иран в случае, если будут какие-то ядерные вещи. Израиль, обладающий, как говорят, ядерным оружием. Региональный военный междусобойчик с возможным применением ядерного оружия - это уже, знаете, даже гораздо больше, чем просто региональный конфликт".

Отвечая на вопрос, отойдет ли Украина на второй план из-за событий на Ближнем Востоке, Максим Рыженков обратил внимание на последние активные фазы противостояния Израиля, Ирана и США на текущей неделе. "Про Украину практически ничего не было слышно. Мы видим уже, насколько все больше и больше угасает отношение к лидеру Украины, в том числе на саммите НАТО уже не так обсуждают. Потому что Европа больше озаботилась другими вещами. И ближневосточный конфликт по интересам Европы может ударить гораздо больше и серьезнее. И последствия для всего континента Евразийского имеют совершенно другой характер. Это конфликт, который остановить достаточно сложно", - считает министр иностранных дел Беларуси.

Говоря о белорусско-американском треке, Максим Рыженков отметил, что движение идет, основа этого движения - это политическая дипломатия белорусского Президента.

От чего сегодня зависит ускорение переговорного процесса по Украине, поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективны будут дальше посреднические усилия Вашингтона. Позиция России хорошо известна. Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться, которое нужно учитывать. Все это слагаемое образует общую картину. Она сложная, она непростая, но будет зависеть именно от них", - пояснил он.

В ближайшее время, по его словам, встреч пока нет. "Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал Дмитрий Песков.

По итогам страны Евразийского союза заключили временное торговое соглашение с Монголией, а также соглашение с ОАЭ об экономическом партнерстве.

Кстати, с наследным принцем Абу-Даби Александр Лукашенко провел переговоры. Как к ним готовился, понятно по тезисам, которые, мы заметили, были написаны президентской рукой. Четкий план беседы: начать с торговли и экономики, упомянуть "Северный берег" и другие инвестпроекты, не забыть о фонде содействия ОАЭ.

"Я хотел попросить вас, чтобы вы не забывали о наших компаниях. Если в рамках этого фонда, и вы это практикуете, мы сможем поставлять свою качественную продукцию, начиная от продуктов питания до машиностроительной продукции, мы вам будем благодарны", - сказал Александр Лукашенко.

Свой приезд на ЕАЭС президент Кубы совместил с официальным визитом для двусторонних переговоров. Встречу в этот день из-за дождя перенесли из атриума в зал торжественных церемоний.

Мигель Диас-Канель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71647a1b-1c43-47ed-b7f8-1defc294306d/conversions/b947e31f-0791-4983-9be6-ea44274923f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71647a1b-1c43-47ed-b7f8-1defc294306d/conversions/b947e31f-0791-4983-9be6-ea44274923f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71647a1b-1c43-47ed-b7f8-1defc294306d/conversions/b947e31f-0791-4983-9be6-ea44274923f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71647a1b-1c43-47ed-b7f8-1defc294306d/conversions/b947e31f-0791-4983-9be6-ea44274923f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обсуждали проекты в сферах промышленности, фармацевтики, АПК и продовольствия. Белорусские деликатесы Мигель Диас-Канель увезет с собой на Остров свободы в подарок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о желании встретиться с кубинским политическим и государственным деятелем Раулем Кастро и вместе посетить могилу кубинского революционера и бывшего лидера страны Фиделя Кастро. Об этом глава государства заявил во время церемонии обмена подарками с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Спасибо большое. Хочу с Кастро встретиться и съездить к Фиделю с ним", - сказал Президент Беларуси.

"Он тебя очень высоко ценит", - подчеркнул в ответ кубинский лидер.

В числе подарков от Александра Лукашенко - шоколад и набор белорусской продукции.

Мигель Диас-Канель Бермудес также в качестве подарка главе белорусского государства привез в Минск традиционную кубинскую продукцию. В том числе сигары в оригинальной упаковке в виде типичного дома крестьянина этой страны. "Знаю, что вы не курите, но можете предложить своим друзьям", - сказал он, преподнося подарок.

"Нет, я попробую", - неожиданно ответил Александр Лукашенко.

Еще один подарок Президенту Беларуси - традиционный кубинский ром, который также является брендом этой страны.

И Минск, и Гавана настроены подтянуть экономику к высокому уровню политических контактов и сотрудничать санкциям вопреки.

"Простую, понятную формулу только что предложил президент Кубы. Он говорит о том, что хватит импортировать то, что мы можем произвести, в том числе произвести вместе. Давайте, говорит, будем создавать совместные предприятия в Беларуси и на Кубе. Приемлемо! Надо в ближайшее время осуществить эту нормальную модель".

Президент Беларуси записал обращение к участникам Форума регионов Беларуси и России, который в этом году проходил в Нижнем Новгороде:

"Будущее наших стран - в руках молодого поколения. И именно от него зависят место и роль Беларуси и России на будущей геополитической карте мира".

Лидеры часто приезжают лично ,в этот раз напутственное слово в видеоформате. Но это обязательно, чтобы дать понять, что сила регионов для союза Беларуси и России много значит.

Илья Середюк, губернатор Кемеровской области России:

"В это сложное время, действительно есть и сложности, и проблемы, но их переживать и находить решение гораздо проще, когда ты не один. Мы среди представителей Республики Беларусь всегда встречали своих надежных партнеров, коллег, сообща мы можем преодолеть трудности любой сложности".