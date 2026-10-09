Единство, критика повестки и будущее Содружества: Лукашенко принял участие в саммите СНГ

Укреплять единство на пространстве Содружества - такой видит важнейшую задачу для стран, входящих в объединение, Президент Беларуси Александр Лукашенко.

9 октября он обратился с призывом к лидерам СНГ не просто обсуждать, а делать конкретные шаги для сплочения государств и усиления многосторонних связей. Ведь чем сильнее интеграция и прочнее союз, тем сложнее вбить клин в единство ее участников внешним силам, а попытки сделать это есть.

В Туркменистане 9 октября прошел саммит СНГ в расширенном формате. К традиционным участникам присоединился еще и Иран, так что интерес к интеграции есть.

СНГ остается важной диалоговой площадкой, при этом обладая транзитным и логистическим потенциалом, обеспечивая экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Александр Лукашенко убежден: нужно идти по пути усиления экономических связей. За ними - благосостояние людей, а без этого не будет эффективен ни один союз.

Рабочая повестка Президента Беларуси началась с самого утра. Перед стартом саммита Содружества прошла двусторонняя встреча с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Важный маркер сотрудничества между странами - цифра товарооборота, в последние пару лет она ощутимо приросла. Активнее готовы работать и дальше. Для прессы составлен лишь короткий протокол, а основное осталось за камерами.

Существует такая традиция у СНГ - раз в год по осени сверять часы. Лидеры ежегодно проходятся по вопросам общей повестки. Они очень разные, ведь это международное объединение без явного и сильного крена в политику, безопасность или экономику. Так сложилось исторически, что платформа Содружества дает хорошую возможность поддерживать связи странам постсоветского пространства по самым разным направлениям.

Не так уж часто подобные форумы проходят вне столиц, но Туркменистан, председательствующий в СНГ, решил принимать высоких гостей на каспийском побережье в национальном туристическом комплексе "Аваза" недалеко от города Туркменбаши.

Александр Лукашенко, видя все центробежные силы в Евразии, а главное, понимая, как многое страны из-за этого могут потерять, всегда ратовал за сближение, чтобы и в жизни, как на совместном фото, старались быть плечом к плечу.

СНГ исполняется 35 лет. В своей речи на юбилейном саммите Александр Лукашенко вспомнил, в каких сложных условиях создавался этот союз тогда еще с Украиной, Грузией, Молдовой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Нашу организацию СНГ всячески шельмовали, называя "геополитическим фантомом" и "мифом". Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались Содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного "развода".

Президент назвал недальновидным решение Молдовы выйти из СНГ

Участие в организации - политическая декларация входящих в нее стран, говорящий внешнеполитический ориентир, который порой меняется, когда амбиции лидеров идут вразрез с интересами людей. Громко хлопнуть дверью легко, но такой шаг не принес особых бонусов ни Украине, ни Грузии и не сулит больших выгод Молдове, которая уже давно выходит из Содружества, а в апреле 2027 года готова это сделать окончательно, де-юре.

"Это не выбор простых молдаван, а решение руководства. Полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в Договоре о зоне свободной торговли. Я хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из СНГ. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего Содружества", - отметил белорусский лидер.

Беларусь всегда была за то, что "дружить" интеграциями с союзами тех стран, кто не готов мириться с давлением и жить исключительно по указке Запада. Сегодня на лидирующие позиции вышел Китай, растет азиатский регион, просыпается Африка - это отражается и на оживлении интеграционных союзов и интересов.

По словам белорусского лидера, формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений Глобального большинства. Их укреплению содействуют мощные факторы - заинтересованность сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности.

"В этом контексте у нас есть преимущество - фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем (старшее поколение - Прим. news.by), а молодежь наша в отдельных странах уже русского языка - главного нашего языка - не знает", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Очень важно, что странам постсоветского пространства есть на что опираться. Некогда общая большая родина, история, герои, тесные связи, переплетенные судьбы - в общем, были и в горе и в радости. Одна из идей современности как раз-таки в том, чтобы сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти, чтобы трагические события никогда не повторялись для всех стран.

"Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ на старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах Содружества", - заявил Президент Беларуси.

Лукашенко призвал к серьезным шагам в СНГ по укреплению единства

Александр Лукашенко верит в СНГ - потенциал не исчерпан. Он подчеркнул, что Союз есть и будет содружеством общей судьбы. Стоит ценить, например, то, что благодаря СНГ создана зона свободной торговли, удобная и выгодная для всех, кто в нее входит.

Но то, что от СНГ сегодня ждут большего, - это точно. Критика за аморфность звучала не раз. Белорусский президент высказал все как есть - и о вялой повестке, и о дефиците лидерства в объединении.

"Уважаемые друзья, я человек взрослый как Президент. Вот мы сегодня утвердили повестку дня, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решения, которые мы сегодня принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем, - благополучие народов, наших государств и так далее. Где оно в этой повестке? И так из года в год в рамках Содружества", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в СНГ сегодня входят не 15 бывших советских республик, а 9 государств, среди которых есть крупные и мощные страны с большими ресурсами и возможностями. Он назвал Россию, Казахстан и Азербайджан потенциальными локомотивами развития Содружества. "Я не принижаю нисколько роль ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни других государств", - подчеркнул Президент.

"Ну можем же! Ну почему нет в итоге вот этих инициатив, которые сохранили бы единство наших девяти государств? - спросил Александр Лукашенко. - Там где-то возникло объединение, еще (не буду их называть) возникло объединение и прочее… Слава богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем".

Задача - ценить общий рынок и усилить экономику

Александр Лукашенко призвал ценить общий рынок и усиливать экономику. Это мысль - давно красная нить в тезисах Президента. В условиях санкций и давления Минск и Москва пошли по этому пути и не прогадали.

Президент напомнил, что недавно, встречаясь в Минске с руководителями правительств стран Евразийского экономического союза, он говорил о том, что в мире растет конкуренция, и "нас нигде не ждут". "Особенно, и прежде всего, это связано с экономикой. Ну давайте сохраним наше пространство. Но чтобы его сохранять, надо для каждого государства увеличивать ценность присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет", - констатировал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что не только Исполкому СНГ, но прежде всего упомянутым крупным и мощным странам, обладающим ресурсами, надо подумать о принятии более серьезных решений.

"Хорошо, что мы встречаемся, хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, сохранении границ и прочем. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Мы готовы в этом всячески участвовать", - заявил белорусский лидер.

"Прежде всего, чисто с человеческих позиций, я вижу роль 3-4 государств, которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе нужны впереди идущие. Можно их называть лидерами. Где они? Надо двигаться вперед", - призвал Президент.

"Поэтому нужны шаги в области экономики. Более серьезные", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи он позитивно отметил заявления, сделанные на саммите руководителями Азербайджана и Армении о развитии логистических возможностей по перемещению грузов.

Говоря о роли крупных и богатых государств в объединении, Президент не исключил, что более серьезные шаги в развитии общего экономического сотрудничества, могут в той или иной степени немного затронуть их интересы. "Надо чем-то поступиться", - заметил он.

"Надо вычленить эти направления и действовать (углубляя экономическое сотрудничество. - Прим. news.by). Не будем действовать - потихоньку-потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю, кто. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государства нашей организации", - резюмировал белорусский лидер.

Саммит лидеров СНГ в Туркменистане

Владимир Путин, президент России:

"Одной из приоритетных сфер нашего взаимодействия была и остается действительно экономика. Страны СНГ поддерживают тесную кооперацию в торговле, инвестициях, высоких технологиях. Конечно, хотелось бы в этой сфере, как было только что сказано, двигаться еще быстрее, еще эффективнее работать. Тем не менее, работа идет. Можно ли двигаться еще быстрее? Да, наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры. А мы с вами, работая в практической сфере, знаем, что иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять. Таким образом мы сами сознательно сдерживаем тот темп, который мог бы быть, как Александр Григорьевич говорил, повыше".

Каждое государство может найти свою выгоду на общем экономическом пространстве. Если даже Баку и Ереван смогла после сложного периода, то и остальными это тоже по силам. То, что в 2028 году председательство в СНГ впервые примет Баку, Александр Лукашенко назвал историческим моментом.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

"Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивая надежный транзит по международным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад". За первое полугодие 2026 года объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился на 10 %, достигнув почти 8 млн т грузов. Наша цель в среднесрочной перспективе - увеличение грузоперевозок по маршрутам "Восток - Запад" и "Север - Юг" через Азербайджан до 15 млн т в каждом направлении".

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

"Мир между Арменией и Азербайджаном - состоявшийся факт. Сегодня можно констатировать, что за последнее время - два с лишним года - нет ни убитых, ни раненых из-за перестрелок между армянами и азербайджанцами, в отличие от прошлых 30 с лишним лет, когда, начиная с 1990-х, ежегодно были убитые и раненые с обеих сторон. Уже почти год азербайджанская железная дорога открыта для армянских грузов, началась двусторонняя торговля, был делимитирован и демаркирован 12-километровый участок государственной границы между Арменией и Азербайджаном".

Лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 35-летием Содружества

В этот раз впервые к лидерам СНГ на встрече в расширенном формате присоединился глава Ирана Масуд Пезешкиан. Тегеран - серьезный региональный игрок. Присутствие Пезешкиана подтверждает: СНГ не такой уж закрытый клуб.

По итогам встречи лидеры приняли заявление по случаю юбилейной даты интеграции. Одобрены документы в сфере безопасности и охраны правопорядка, совместной работы в информационном пространстве и не только.

Серьезные шаги для укрепления единства и экономики в СНГ

В 2027 году принимать глав государств Содружества будет Узбекистан. После бодрящих слов белорусского Президента есть надежда, что к этому моменту конкретики и полезных инициатив действительно станет больше.