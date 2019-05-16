Эффективная работа в АПК и промышленном секторе. На это Президент нацелил новых руководителей местной вертикали

Кадровые изменения затронули Брестскую область



Так, на должность председателя Жабинковского райисполкома Александром Лукашенко согласован Виталий Кулак. Во главе Пружанского теперь будет работать Юрий Бисун. Анатолий Ткачук прошел согласование на должность главы Ивановского райисполкома. Назначая руководителей, Александр Лукашенко также ориентировал местные органы власти на достойную организацию и проведение предстоящих в Беларуси политических кампаний. Во время встречи Президент интересовался положением дел в регионах. Особенно в сельском хозяйстве. Как завершается посевная? Все люди опытные, владеют ситуацией, поэтому разговор получился предельно конкретным.



По итогам кадрового четверга обновился пул руководителей некоторых ключевых предприятий и госорганов







На должность главы концерна "Беллегпром" Президент согласовал Татьяну Лугину. Должность гендиректора объединения "Белтопгаз" займет Алексей Кушнаренко. Согласование на позицию генерального директора Минского автомобильного завода прошел Валерий Иванкович. Обновление коснулось и еще одного промышленного предприятия. Руководитель Лидсельмаша отныне Григорий Иваньков. Александр Довгало согласован Президентом на должность главы Белорусской цементной компании. С каждым топ-менеджером обсуждали поле предстоящей деятельности - предприятия непростые. Говоря о промышленном гиганте - Минском автомобильном заводе, Глава государства ориентировал нового руководителя на принятие действенных мер для вывода завода из сложной ситуации.



Кадровые изменения в высшей школе



