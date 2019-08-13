Эффективность работы правоохранительных органов. Президент провел встречу с главой Следственного комитета

Итоги работы Следственного комитета и расследование резонансных уголовных дел. Президент Александр Лукашенко принял с докладом руководителя ведомства Ивана Носкевича. Он рассказал о том, что число уголовных дел в производстве за этот год выросло. Это связано с изменившимся уровнем преступности в стране. Что касается следствия, Глава государства неоднократно подчеркивал, что оно должно быть максимально независимым и эффективным. Нынешняя встреча предваряет большой разговор о результатах работы всей правоохранительной системы. Он может состояться на следующей неделе.

