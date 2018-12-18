Эффективность работы спортивной отрасли и проблемы развития летних видов спорта обсудили на совещании с участием Президента

Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики. Главный показатель в спорте высших достижений - это результаты, а они сегодня оставляют желать лучшего. Это уж точно не та отдача, учитывая уровень финансовой поддержки. К успешным видам можно отнести теннис, прыжки на батуте, борьбу, радуют и легкоатлеты. 13 медалей белорусы завоевали на Олимпиаде в Пекине, в Лондоне в активе наших спортсменов было 10 наград, а в Рио-де-Жанейро и того меньше – 9. При этом за последние 10 лет количество учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях сократилось на 6000 человек, а количество штатных тренеров-преподавателей при этом увеличилось на 674 человека. То есть отбор атлетов стал более качественным, как и их подготовка. Но проблем еще хватает. Требование Президента неизменно - должен быть результат, и только в этом случае стоит рассчитывать на поддержку. За 185 дней до старта ІІ Европейских игр Глава государства проводит ревизию проблемных вопросов в отрасли.