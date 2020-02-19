Беларусь и Египет делают особую ставку на совместные предприятия. Хорошие наработки есть и в промышленной, и в научной, и даже образовательных сферах.





Беларусь и Египет: ставка на промышленность

Об этом рассказал журналистам Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой Египта. Еще один важный момент - участие нашей страны в создании особой экономической зоны Суэцкого канала. Это, кстати, один из основных пунктов переговоров. В целом же планы у Минска и Каира большие.

Примечательно, что экономические связи дали хороший толчок развитию дипломатических. Египет планирует сделать то, о чем говорили достаточно давно, - открыть посольство в Минске. Отметили лидеры в беседе и похожий взгляд на геополитику. Есть желание у Беларуси помочь африканской республике в сфере безопасности. Кстати, переговоры проходили в несколько этапов: примерно час лидеры разговаривали в формате тет-а-тет, после - в расширенном составе при участии делегаций. По итогам подписали ряд документов.

Египет откроет посольство в Минске

Совсем скоро начнет работу комиссия по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу. Утвердили и межправительственную программу о взаимной помощи в таможенных делах.

Третий визит АлександраЛукашенко в Египет