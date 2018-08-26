Эксклюзив. А. Лукашенко проанализировал встречу с президентом России в Сочи

Президент Беларуси в эксклюзивном интервью рассказал телеканалу "Беларусь 1" о нюансах недавнего разговора с российским лидером.

Прежде всего расширимся за счет наших представителей правительств. Он в курсе, что у нас новое правительство, естественно. И он предложил: "Слушай, давай мы встретимся в ближайшее время или здесь, в Сочи, или в Москве". Для меня все равно, где. Единственная разница - на час лета больше. И обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси. Известные проблемы. И это решение мы приняли, когда приблизились и обсуждали проблемы нашей повестки дня.

Как только приблизились к вопросу двусторонних отношений и перечислили вопросы, которые надо обсудить, мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Поэтому ничего нового. Как я вначале сказал, новых вопросов у нас, к счастью, проблемных не появилось.

Мы прежде всего обсудили вопросы международных отношений. И я вначале сказал не случайно о том, что меня бы интересовала позиция самого Президента и России, что называется, из первых уст, взгляды на проблемы международных отношений, и прежде всего американо-российских отношений. Этот контекст касается и нас. Потому что от взаимоотношений России с внешним миром, с Западом, и особенно с Соединенными Штатами Америки (хвастаться, к сожалению, нечем, мы это все понимаем) зависит и развитие Беларуси. И для нас очень важно, как будет развиваться экономика.

Отступая от тем, могу вам сказать, что я также в обзоре прочитал разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее. Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, - экономика. Я всегда об этом говорю. Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики.

Поэтому мы поделились мнениями о ситуации в Соединенных Штатах Америки. Я был инициатором этого вопроса. Я очень, можно так сказать, тщательно расспрашивал своего коллегу о том, что происходит с их точки зрения - России - в Соединенных Штатах Америки. Тем более я не скрывал и не скрываю, что я ведь очень сильно болел за Дональда Трампа. И публично несколько раз высказывался о ходе предвыборной кампании в США в пользу фактически Дональда Трампа.

Я не во всем его поддерживаю. Тем более, может, я чего-то недопонимаю. Естественно, некоторые вопросы скрыты от всех нас, и от меня в том числе. Но воевать со всем миром, в том числе в торговле там и прочее... Наверное, это не совсем правильно. Но, я еще раз подчеркиваю: не все мы, наверное, знаем, что там существует, и что происходит. Я думаю, если Дональд отойдет сейчас от этой жесткой риторики и своего поведения, он очень многое выиграет для Соединенных Штатов Америки. И он прав. Недавно сказал, правда, оправдываясь (мне это не нравится): "Вот, если мне импичмент объявят, то все беднее станут и так далее". Какой импичмент? Надо работать и надо бороться за свои идеи.

Словом, в Соединенных Штатах Америки происходит много чего непонятного для обывателя и даже для нас - политиков. И мы очень много уделили внимания обсуждению этих вопросов в контексте российско-американских отношений и, естественно, их влияния на Беларусь. И я Президенту Путину благодарен за высказанную точку зрения по ситуации в мире, и прежде всего ситуации в Соединенных Штатах Америки и воздействия этой ситуации на мир в целом.

Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем. И не только ангелом. У нас настолько тесные связи с Российской Федерацией, и наша зависимость в экономике, прежде всего от Российской Федерации, величайшая. От рынка сбыта. Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации. Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное.

Мы близкие государства. Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто. Поэтому средства массовой информации, услышав эту открытость (утечки разные бывают), кричат о том, что не просто шероховатости - заискрило между президентами, беда... И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные. Порой просто семейные. Вот мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим.

К примеру, он поехал на свадьбу в Австрию перед встречей с Ангелой Меркель. Он мне подробно рассказал о встрече с канцлером Германии, о вопросах, которые обсуждали. Ну, заехал человек на свадьбу и заехал, какое мое дело... Нет, у нас добрые личные отношения, я говорю: "Слушай, а чего ты поехал на свадьбу, в чем причина этого? Мне не совсем понятно: Президент огромной страны едет на свадьбу". И когда он мне рассказал, что суть кроется (я не буду, конечно, это личный вопрос)… Суть кроется в его человеческих качествах. В отношениях даже между Россией и другими государствами многое зависит, вы, наверное, слышали, от отношений лично президентов, глав государств. Это его тема, это его заявление. И далеко корнями уходят отношения Путина с главой государства Австрии, в свое время откуда вот и люди которые появились, и глава МИД, которая замуж выходила. Все это оттуда - из дружеских отношений Путина. Когда его пригласили, он, конечно же, на пути в Германию заехал на эту свадьбу. Это хорошее личное качество Президента России. Мы и эту тему обсудили. Он мне подробнейшим образом рассказал о своем визите на эту свадьбу, о своих впечатлениях. Мы затронули целый пласт культурных отношений немецкоязычных Германии, Австрии и России, Беларуси. Мы многие вопросы обсудили, затронув тему этой свадьбы, этого мероприятия. То есть мы то, что вроде бы не должно обсуждаться главами государств, - мы друзья - поэтому обсуждали и эти вопросы.

Но правда и в том, что, несмотря на то что мы друзья, мы порой очень жестко ставим вопросы друг перед другом. Может быть, я здесь больше виноват. Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет ничего подспудного или каких-то гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты. Я их иначе не назову. Вот я прочитал одну из фраз и себе пометил (еще раньше я себе, анализируя СМИ, записал: "идиоты в России"): "Когда Российская Федерация под санкциями, то Лукашенко улучает этот момент, берет этот хороший момент, чтобы что-то потребовать от России". Идиотизм полный! Он просто не поддается критике. Почему? Потому что, если Россия под санкциями, нам очень плохо. Это наш главный партнер. Вот смотрите: только заговорили о санкциях, о новой волне, которую якобы американцы готовы ввести против России, - обвалился российский рубль. Нам что, хорошо от этого?

И вы очень правильно заметили, что порой мы договариваемся, а исполнения нет. И причина не в белорусской плоскости. Когда мы подошли к вопросу обсуждения повестки нашей, я сказал: "Владимир Владимирович, для нас вот момент наступил, для нас очень важно, белорусов. И прежде всего (вы уже знаете, что я ему как-то раньше об этом говорил) элита нашего общества, если так можно сказать, журналисты, политики, чиновники, государственные служащие, военные и так далее хотят знать, чего хочет Россия от Беларуси". Разве у вас не возникает такого вопроса? Вот вы окунулись в белорусско-российскую проблематику, и у вас возник вопрос: слушайте, вроде мы и то сделали, и так по-хорошему относимся, и так, и тем не менее проваливаются наши договоренности, не исполняются. В средствах массовой информации (и не только) появляются претензии к Беларуси, которых на деле не существует.

К примеру, вы сказали о продовольствии. Чем хуже наше продовольствие российского? И почему оно в нарушение договоренностей в рамках ЕврАзЭС блокируется при поставках в Российскую Федерацию? Почему так происходит? И я, и все задаются вопросом. Мы хотим ответа от властей России прежде всего. Потому что мы знаем отношение россиян к нам - от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы - наши братья. Вот их - простых спортсменов и прочих - истинное отношение. А что думают в этом плане власти Российской Федерации после последних президентских выборов? Очень важный этап в России наступает. Им надо выстраивать отношения, глядя в будущее. И у нас возникает вопрос: так чего же хотят власти России от нас, от Беларуси? И я Владимиру Владимировичу здесь задал вопрос: мы хотим это знать. Понимаете, нам надо глубоко окунуться в эти проблемы, честно окунуться, без политики, без пропаганды всякой, без наносного, придуманного и обсудить эти вопросы. Ведь самый ближайший союзник для России сегодня Беларусь. Самый близкий, надежный союзник для Российской Федерации - это Беларусь. И вдруг такие отношения. И глубина их в том, что вы сказали: мы договариваемся, а договоры не исполняются.

Возьмите последний момент, который был в повестке дня одним из основных. Мы договаривались о цене на газ. В Питере в апреле полтора года назад мы нашли вместе с Президентом хороший выход из очень сложной ситуации. Вот тогда действительно отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже (отбросить экспортную пошлину), чем в Германии, если рассчитать по километражу, поставкам, транзиту и так далее. И, естественно, ситуация была очень сложная. Я отказался даже ехать на один из саммитов ЕврАзЭС. И мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть. Так называемая перетаможка. Когда 6 млн т нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Что потом произошло? Это было, когда $40-50 стоила нефть. А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство.

Это же не какие-то подарки Беларуси со стороны России. За этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации. Я часто говорю, если в общем говорить об этих услугах, что россиянам в Беларуси лучше, чем в отдельных частях России. Это дорогого стоит. Россияне никогда не чувствуют разницы между территорией России и Беларуси. Даже у нас им лучше. Это дорогого стоит, если так в общем говорить. Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов. То есть это не бесплатно. Это не подарки. Но вот - нарушение. Мы и обсуждали. Так нельзя поступать. Если есть вопрос, давайте будем садиться и обсуждать эти проблемы.

Или нас упрекают: ваши компании покупают темные нефтепродукты - мазут и прочие газойли - в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет. Нет, здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку. "Нет, вы запретите своим компаниям покупать". Я говорю: "Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно". "Нет, вы не покупайте, вы запретите, вы откажитесь и так далее". Это нормально? Это не нормально.

Также у нас вопросы утилизационного сбора на продукцию, которую мы создаем на совместных предприятиях в Российской Федерации. Допустим, мы создали производство в Брянске или в каком-то другом городе, собираем тракторы МТЗ, гомсельмашевские комбайны и прочее, тысячи людей, россиян, имеют рабочие места. Утилизационный сбор нам не компенсируют. То есть наша продукция удорожала. И этот вопрос в повестке дня у нас.

Некоторые пишут, что мы обсуждали нефть и газ и кредиты. Слушайте, мы вообще не касались на этой встрече будущего нефти, газа и кредитов. По этим вопросам приняты решения. По крайней мере по нефти и газу мы пока действуем в рамках тех решений, которые приняли. Что касается кредитов, которые россияне нам (согласно договоренности) не выдали из евразэсовских фондов - это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось. Это разве деньги? Они начинают связывать с какими-то другими вопросами. Но на данной встрече мы этого вопроса не касались. Я думаю, что мы его обсудим, да не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча.

Обсуждали вопрос строительства атомной станции и стоимости этой атомной станции. Я не буду говорить опять же по стоимости. И здесь для россиян белорусская атомная станция будет хорошим примером и по цене, и качеству строительства. Я говорю: наконец-то будут понимать истинную цену этой атомной электростанции.

Мы коснулись еще одного вопроса - автомобильных перевозок. Вы знаете, что мы, находясь в Союзном государстве, имеем положение хуже, чем Литва, Латвия и Польша.

И потом мы перешли с подачи Путина к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова. Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему. Мы глубже посмотрели на эту проблему - с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит Никол Пашинян со своим правительством, обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены Организации Договора о коллективной безопасности.

Вот примерно такой круг вопросов. Встреча не такая уж и длинная была. И мы ее не затягивали, когда пришли к пониманию того, что просто в ближайшее время в более широком кругу обсудим проблемы, которые назрели в наших отношениях.

Но действительно встреча была очень хорошей. И, опять же, нет никакой конспирологии в том, что Лукашенко не поехал на самбо или боевые искусства вместе с Путиным. Якобы он не то обиделся, не то плохо поступил, не ответив на приглашение Путина. Для меня это предложение было несколько неожиданным. У меня действительно были другие мероприятия. И я ему прямо сказал: "Ну, если нужно, давай поедем вместе". "Да нет, - говорит, - я не настаиваю, я и сам уже опоздал часа на два или на три на это мероприятие. Сам уже там долго не буду в ночь... Поэтому нет-нет, я не обижусь". "Ну, не обидишься - хорошо, тогда я буду заниматься по своему плану".

Ну а то, что у нас действительно добрые отношения. И вот наш клочок земли, как я сказал, белорусский. За забором он живет. Завтра мне надо выйти посмотреть на побережье, как оно изменилось. Я ему звоню: "Слушай, мне надо тут…" Он мне отдает свою яхту, посудину, - я завтра сяду со всеми своими людьми и пройдусь вдоль побережья и посмотрю, как изменились Сочи. У нас действительно добрые отношения, и нет там никаких обид и прочих каких-то вопросов и нюансов. Хотя каждый из нас имеет за плечами определенные обязанности перед своим государством, народом, родными народами. Поэтому многие проблемы, которые там и здесь, совпадают, и нам вместе их решать.

И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… - это глупость несусветная. Вот я вам почти все пересказал. Ну он мне там детали рассказывал о жизни этого посла, о друзьях его, знакомых общих и так далее. И я сделал вывод, что Президент России действительно знает этого человека. И я ему сказал: "Если ты его хорошо знаешь и рекомендуешь и это действительно человек, который будет работать на улучшение отношений, я буду только приветствовать и буду ждать его здесь".

И после нашей встречи состоялась его встреча, Владимира Владимировича, с послом в Беларуси - это абсолютная случайность. Мы не говорили на этой встрече о новом представителе в Беларуси. Абсолютно. Даже не касались этого вопроса. Он для нас решенный.

Ну и слушайте… Российская сторона решила направить этого человека. Если бы мы отказали, то россияне бы соответствующим образом как раз сейчас, когда мы взяли нашего посла в России вице-премьером... Надо назначать посла, а они, как это принято в дипломатии, отказали бы нам. Не важно, кто бы он был. Даже если бы он был русским, пророссийским человеком, они бы отказали.