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Эксперты: Сотрудничество Беларуси и России по безопасности усилит позиции Москвы
Под занавес года местом большой евразийской политики стал Санкт-Петербург. Там прошла встреча лидеров СНГ и состоялся белорусско-российский диалог на высшем уровне.
Праздничное настроение, безусловно, чувствовалось, но нашлось время и для официальных итогов, и для неформального общения. СНГ в декабре исполнилось 30 лет! Это веский повод для личной встречи, но лидеры Содружества явно руководствовались не только этим. Дефицит реального общения, конечно, ощущается, но при этом не меньше внешнее давление и груз пандемии. Проблем меньше точно не стало! Потому так важно быть вместе и поддерживать контакты. В экономике и безопасности, в борьбе с пандемией. Распространение новых штаммов коронавируса обязывает государства оперативно принимать меры и не расслабляться!
Впечатлениями о саммите, мировой обстановке и духе взаимоотношений в Содружестве наш Президент поделится уже на переговорах с российским коллегой.
А. Лукашенко о СНГ: Очень большой крен произошел в сторону нашего единения
Сотрудничество Минска и Москвы эксперты называют во многом примером для подражания. Союзное строительство - в 2021-м году здесь сделан существенный шаг вперед. Общие усилия по безопасности и обороне - от совместных учений не отказываются. Развитие экономики и кооперации - здесь новые шаги и сближение. Например, Беларусь и Россия договорились о совместной работе в области авиастроения.
Позитивные тренды и в общей торговле, а ведь работать приходится в условиях мощнейшего санкционного давления Запада. Так что дружеская поддержка ценится в наше непростое время!
Неформальная часть переговоров в Санкт-Петербурге
Переговоры в Санкт-Петербурге были полны интересных неформальных, но очень "говорящих" моментов: и то, что Путин заехал за Лукашенко, чтобы вместе отправиться на переговоры, и душевные новогодние презенты, и хоккейные баталии, где лидеры сыграли в одной команде. Как видим, все попытки "диванных" аналитиков рассорить Минск и Москву, вбить клин в отношения лидеров тщетны.
Частые встречи лидеров, поиск решений в непростых ситуациях, работа на интеграцию и безопасность. Таким стал для Минска и Москвы 2021-й. В таком же ключе намерены продолжать взаимодействие и впредь.
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