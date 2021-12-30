Эксперты: Сотрудничество Беларуси и России по безопасности усилит позиции Москвы

Под занавес года местом большой евразийской политики стал Санкт-Петербург. Там прошла встреча лидеров СНГ и состоялся белорусско-российский диалог на высшем уровне.



Праздничное настроение, безусловно, чувствовалось, но нашлось время и для официальных итогов, и для неформального общения. СНГ в декабре исполнилось 30 лет! Это веский повод для личной встречи, но лидеры Содружества явно руководствовались не только этим. Дефицит реального общения, конечно, ощущается, но при этом не меньше внешнее давление и груз пандемии. Проблем меньше точно не стало! Потому так важно быть вместе и поддерживать контакты. В экономике и безопасности, в борьбе с пандемией. Распространение новых штаммов коронавируса обязывает государства оперативно принимать меры и не расслабляться!







Впечатлениями о саммите, мировой обстановке и духе взаимоотношений в Содружестве наш Президент поделится уже на переговорах с российским коллегой.





А. Лукашенко о СНГ: Очень большой крен произошел в сторону нашего единения

Сотрудничество Минска и Москвы эксперты называют во многом примером для подражания. Союзное строительство - в 2021-м году здесь сделан существенный шаг вперед. Общие усилия по безопасности и обороне - от совместных учений не отказываются. Развитие экономики и кооперации - здесь новые шаги и сближение. Например, Беларусь и Россия договорились о совместной работе в области авиастроения.

Позитивные тренды и в общей торговле, а ведь работать приходится в условиях мощнейшего санкционного давления Запада. Так что дружеская поддержка ценится в наше непростое время!

Неформальная часть переговоров в Санкт-Петербурге

Переговоры в Санкт-Петербурге были полны интересных неформальных, но очень "говорящих" моментов: и то, что Путин заехал за Лукашенко, чтобы вместе отправиться на переговоры, и душевные новогодние презенты, и хоккейные баталии, где лидеры сыграли в одной команде. Как видим, все попытки "диванных" аналитиков рассорить Минск и Москву, вбить клин в отношения лидеров тщетны.