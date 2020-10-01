Emaar Properties застроит северную часть Минска

Мухаммед Али Аль-Аббар - совладелец компаний в области инвестиций, недвижимости и логистики. Его бизнес присутствует в 50 странах мира, теперь в их числе и Беларусь. Проект, в который вложится миллиардер в Беларуси, - "Умный город". Это застройка северной части Минска. Кроме традиционных объектов недвижимости здесь будут построены многие социальные объекты. Это и современный университет, другие образовательные учреждения, а также спортивные сооружения и объекты здравоохранения.

Emaar Properties инвестирует в проект "Умный город" 4 млрд евро

Мухаммед Али Аль-Аббар, председатель Совета директоров компании Emaar Properties:

"Проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Ведь именно технологии правят миром. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование. Инвестиции, которые планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро. Мы ожидаем, что этот проект добавит 5-7 % в ВВП Минска, позволит создать более 70 тысяч рабочих мест".



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