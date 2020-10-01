3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Emaar Properties инвестирует в проект "Умный город" 4 млрд евро
Emaar Properties застроит северную часть Минска
Мухаммед Али Аль-Аббар - совладелец компаний в области инвестиций, недвижимости и логистики. Его бизнес присутствует в 50 странах мира, теперь в их числе и Беларусь. Проект, в который вложится миллиардер в Беларуси, - "Умный город". Это застройка северной части Минска. Кроме традиционных объектов недвижимости здесь будут построены многие социальные объекты. Это и современный университет, другие образовательные учреждения, а также спортивные сооружения и объекты здравоохранения.
Emaar Properties инвестирует в проект "Умный город" 4 млрд евро
Мухаммед Али Аль-Аббар, председатель Совета директоров компании Emaar Properties:
"Проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Ведь именно технологии правят миром. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование. Инвестиции, которые планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро. Мы ожидаем, что этот проект добавит 5-7 % в ВВП Минска, позволит создать более 70 тысяч рабочих мест".
Завтра в Минске дадут старт строительству Национального выставочного центра
Emaar Properties реализовала крупнейшие строительные проекты в Дубае, включая самое высокое здание мира "Бурдж Халифа" и один из самых больших торгово-развлекательных центров "Дубай Молл". А в Минске старт проекту "Умный город" дадут уже завтра, заложив капсулу под строительство Национального выставочного центра.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера