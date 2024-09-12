Если потерять суверенитет, можно резко стать рабочей силой транснационального бизнеса - Лукашенко

Если потерять суверенитет, то можно резко стать рабочей силой транснационального бизнеса. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска в формате "Открытый микрофон", сообщает БЕЛТА .

"Важно, чтобы вы понимали, почему современные политики так много говорят о национальных интересах, суверенитете, государственности. Если все это потерять, то из статуса граждан своей страны можно резко опуститься на ступень зависимых от чужого государства, стать рабочей силой транснационального бизнеса. Кто-то, может, и заживет богато, но не все. Большинство - хуже. И это мы тоже в своей истории проходили", - рассказал Александр Лукашенко.