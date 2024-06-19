Если бы в Беларуси работали как в Китае, были бы богаче в несколько раз - такое мнение высказал Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя ФПБ Юрия Сенько, коснулся темы белорусско-китайских отношений, учитывая, что нынешний профсоюзный лидер до этого несколько лет занимал пост посла в КНР, сообщает БЕЛТА.

"Мне очень важен здесь ваш китайский опыт. Потому что иногда профсоюзы оторваны от жизни и начинают: "Вот это надо, то надо..." Я всегда поддерживаю трудящихся, это действительно правильно. Но вы знаете, для того, чтобы что-то требовать, надо работать. И вы видели, как работают китайцы. Конечно, наши не работают так и работать, наверное, не будут. Но если бы мы близко были к работе и объемам, которые выполняют китайские рабочие, я думаю, мы бы в несколько раз богаче были. Поэтому опыт этот очень важен для самого профсоюзного руководителя",

- сказал глава государства.

Он поинтересовался у Юрия Сенько, как тот устроился, возвратившись из Китая, есть ли какие-то личные вопросы.

В свою очередь Юрий Сенько поблагодарил Александра Лукашенко за уникальный опыт, полученный за годы работы в Китае. Три года, заверил он, не прошли даром. Дипломат посетил три десятка провинций, практически весь Китай. "Знаю ситуацию. Всюду нас в Китае знают, слышат, понимают, ценят нашу дружбу, наши отношения. Убежден, что крепкая сложившаяся дружба надолго сохранится и будет давать свои результаты", - сказал нынешний председатель ФПБ.

Александр Лукашенко в этом плане предупредил, что Юрий Сенько, помимо своих основных обязанностей на профсоюзной работе, будет востребован в роли эксперта и даже участника тех или иных процессов, связанных с отношениями с КНР.

Как и в отношении таможенной сферы - еще до назначения в Китай Юрий Сенько возглавлял Государственный таможенный комитет. "Ты долго работал там. И нам твой свежий взгляд - независимый, альтернативный даже может быть, - всегда нужен будет в том или ином аспекте", - отметил белорусский лидер.