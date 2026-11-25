Заявления России после визита представителей Президента США в Москву 12 ноября - это стандартное начало переговорного процесса, где стороны традиционно выдвигают максимальные требования. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в большом интервью французскому журналу Le Point.

"Это начало переговоров, понимаете? Поэтому все требуют друг от друга по максимуму. В любых переговорах обе стороны исходят из максимальных каких-то там условий. Но в процессе переговоров, а это главное, надо сидеть за столом и договариваться. Мы придем не к истине, которую, как вы говорите, трудно найти, но придем к тому, что устроит обе стороны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил об истоках договоренностей, которые, по его словам, были нарушены западными партнерами. Он указал, что лично был свидетелем и участником процесса в 1994 году в Будапеште (речь о подписании Договора о нераспространении ядерного оружия. - Прим. news.by), когда Беларусь, Украина и Казахстан отказывались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Европы и обещание не расширять НАТО на Восток. "Я подписывал это соглашение, когда мы выводили ядерное оружие, а вы нам гарантировали не только безопасность военную, но и во всех сферах, в том числе экономическую. Вы все это нарушили. Вы обещали, я это помню, никакого продвижения НАТО на Восток", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что расширение альянса за счет Прибалтики, Польши и других стран стало нарушением этих заверений, и Россия была вынуждена с этим считаться в силу ослабленности после распада СССР. "Россия ничего не нарушала. Россия вынуждена была с этим согласиться. Она была ослаблена. Ельцин тогда был Президентом. Я с Ельциным очень дружен был, постоянно обсуждали эти вопросы, поэтому я был свидетелем всего этого", - добавил он.