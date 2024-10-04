"Это высочайший мировой уровень". Лукашенко о работе сельхозпредприятия "Парохонское"

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Президент Беларуси дал высокую оценку результатам работы ОАО "Парохонское" в Пинском районе, назвав увиденное высочайшим мировым уровнем. Об этом он заявил во время общения с местными жителями, сообщает БЕЛТА.

"Приехал, чтобы душой отдохнуть и принять серьезное решение по развитию нашего Полесья", - так Александр Лукашенко сказал о своем приезде в агрогородок Парохонск и одноименное сельхозпредприятие.

"Это высочайший уровень (хозяйствования на земле. - Прим. БЕЛТА), мировой. Такого нет ни в мире, ни в Европе, - сказал глава государства на встрече с местными жителями. - Вы живете в этом райском уголке. Вам может позавидовать любой горожанин. И не надо своих детей отправлять в какие-то города. Там, где родился, там и пригодился. Поэтому я действительно отдыхаю душой. Если ваш руководитель (Владимир Хроленко. - Прим. БЕЛТА), некогда приехавший из России, поселившийся здесь и создавший такую жемчужину, как "Парохонское", поможет нам оживить Полесье, я ему буду благодарен".

Александр Лукашенко отметил, что в субботу, 5 октября, в Брестской области проведут праздник "Дажынкі" и он в целом хочет проехать по всем областям, чтобы поблагодарить крестьян. "Потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы каждый год показываете, что вы настоящие, крепкие люди. Вы не подвели", - подчеркнул белорусский лидер.

Во время посещения хозяйства "Парохонское" глава государства детально интересовался различными аспектами и опытом его работы. Текущие результаты и организация дела не вызывают нареканий, а потому разговор был больше о стратегии. Для людей, не вовлеченных в сельское хозяйство, многие вещи могут показаться достаточно мелкими, но из них в итоге складывается финальный результат.

Например, подробно обсудили тему заготовки и обеспечения сохранности кормов, что позволяет обеспечивать высокоэффективное производство. Есть здесь еще поле и для работы отечественных конструкторов, чтобы прессованные аппараты обеспечивали требуемое качество.

Одним из направлений работы ОАО "Парохонское" является семеноводство многолетних трав. И это также важно для обеспечения кормами животноводческого сектора. Александр Лукашенко, запустив руку в один из мешков с семенами, сказал: "Вот золото. Не так просто эти семена получить. Это - золото".

Президент осмотрел мелиоративную технику, используемую в ОАО "Парохонское". Для предприятия это, как говорится, "маст-хэв", ведь оно изначально создавалось исключительно на мелиорированных землях. Теперь задача - поддерживать состояние земель, фактически ежегодно "отвоевывая" их у природы.

Президент также ознакомился с работой по производству витаминно-травяных гранул. Предприятие в 2021 и 2023 годах закупило две такие линии. Себестоимость 1 т производимых гранул выходит на 30 % дешевле зерна. За весь период производства травяных гранул реализованный проект окупился на 80 %.

Александр Лукашенко дал положительную оценку этому подходу, который может быть востребован и в других регионах. Например, в Витебской области, где урожаи зерна невысокие.

ОАО "Парохонское" расположено на бывших болотах поймы рек Припять, Ясельда и Бобрик. В апреле 1974 года первые 2,5 тыс. га были переданы для сельхозпроизводства совхозу "Парохонский". Мелиоративные работы продолжались 10 лет - до 1984 года. Продуктом мелиорации земель стал совхоз "Парохонский" с общим объемом мелиоративных земель 14 тыс. га, из которых 12,4 тыс. га сельхозугодий.

Предприятие пережило непростой период первой половины 1990-х, когда произошло резкое падение производства. Впоследствии при государственной поддержке постепенно начала закупаться новая техника, возобновились мелиоративные работы, построены животноводческие комплексы. В итоге удалось практически заново отстроить "Парохонское".

В настоящий момент предприятие имеет поголовье КРС 26,5 тыс. голов. Общая площадь земель составляет почти 26,6 тыс. га, из которых сельхозугодья - около 20 тыс. га. За 2023 год произвели около 53 тыс. т молока при удое на корову более 10 тыс. кг, продано более 7 тыс. т говядины при среднесуточном привесе 950 г.