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"Это будет совершенно иная война". Лукашенко предостерегает от агрессии в отношении Беларуси
В случае агрессии в отношении Беларуси с территории Украины война приобретет совершенно иной характер. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, сообщает БелТА.
"Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский - это не чужие нам люди. Это родные нам люди. Даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговом и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину. Но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства - мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, - подчеркнул белорусский лидер. - Если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил: что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси - мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором в том числе войсками Российской Федерации. Вместе".
"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем", - заявил Александр Лукашенко
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