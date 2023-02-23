"Это будет совершенно иная война". Лукашенко предостерегает от агрессии в отношении Беларуси

"Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский - это не чужие нам люди. Это родные нам люди. Даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговом и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину. Но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства - мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, - подчеркнул белорусский лидер. - Если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада. Я их предупредил: что не дай бог будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Беларуси - мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю и бороться с агрессором в том числе войсками Российской Федерации. Вместе".